Eva Isanta y Paz Padilla rompen a llorar en su debut en 'Got Talent' ante un coro de enfermos de alzhéimer
29/01/2019

Las nuevas juezas del programa de Telecinco no pudieron aguantar la emoción

Telecinco estrenó este lunes la cuarta temporada de Got Talent, que supuso el debut de dos nuevas juezas. Paz Padilla y Eva Isanta aterrizaron en el programa en sustitución de Jorge Javier Vázquez y Eva Hache y sorprendieron a los espectadores por su frescura y entrega en cada una de las valoraciones a los concursantes.

Como actrices cómicas, hubo mucho tiempo para el humor, pero también para la emoción y Padilla e Isanta no pudieron contener las lágrimas ante un número que puso a muchos los pelos de punta. El teatro de Got Talent se quedó perplejo ante la emotiva actuación de un coro de ancianos enfermos de alzhéimer llamado Les veus de la memoria.

"Las canciones que cantamos en el centro no se me quedan grabadas en las neuronas, se me quedan grabadas en el corazón. Nosotros podemos, no nos podemos quedar en casa, tenemos que salir diariamente y expresarnos tal y como somos. La música nos está dando vidilla", dijo uno de sus portavoces antes de que todos entonaran el Mamma Mía de Abba.

"Queremos dedicar esta actuación a todas las familias que tienen un enfermo de alzhéimer en su casa"; dijo la directora del coro dando paso a una actuación que dejó a todos boquiabiertos por el espíritu de superación que desprendía. Enseguida, el público se puso en pie para pedir a los jueces el pase de oro mientras que los ancianos apenas podían contener la emoción.

"Viéndolos tan felices me da pena que no puedan recordar mañana este momento, pero nos tenemos que quedar con esta felicidad", aseguró Paz Padilla. "Me siento afortunada y feliz de dedicarme a la música al ver el poder que tiene en un caso como el vuestro. Da gusto ver cómo lo disfrutáis", afirmaba por su parte Edurne antes de que el otro director del coro le pidiera que se subiera con ellos al escenario para cantar juntos Amanecer.

Eva Isanta, con lágrimas en sus ojos, no pudo hacer más que captar el momento con su teléfono móvil: "Esto es un subidón, es un regalo para nosotros", les hacía saber a los protagonistas de la actuación. Risto se sumaba a los elogios confesando que le habían logrado tocar la fibra sensible.