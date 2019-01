Lola Índigo: "Me hubiera gustado optar a Eurovisión 2018, pero ahora no es el momento" Ecoteuve.es 9:27 - 29/01/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a Mimi, que pone música a la segunda edición de 'Fama' en #0

"Estoy trabajando ya en mi disco, saldrá esta primavera con las flores", desvela

"Fama' es el formato de televisión más bonito que existe en España", asegura

"Mimi es Fama", decía el pasado jueves Álvaro Díaz, director de Zeppelin, durante la presentación de la nueva edición del talent de baile en #0. El programa de Movistar+ quería a alguien que representara a la perfección los valores que defiende su famosa escuela y quién mejor que la concursante de Operación Triunfo 2017 para ello.

Por este motivo, la cadena encargó a Lola Índigo una canción que se convirtiera en sintonía e himno de la nueva temporada. Mimi corrió al estudio de grabación y allí nació Fuerte, un tema en cuyo videoclip participan alumnos y profesores de la pasada edición. "Esta es la oportunidad de mi corta carrera que más ilusión me ha hecho. Ha sido cerrar el círculo", declara a ECOTEUVE.ES la granadina, que participó en Fama Revolution.

Mimi se ha convertido con Lola Índigo en uno de los principales nombres del panorama musical español y lo avalan los tres singles que ha lanzado, de momento, y que ha transformado en todo un fenómeno de masas. Las cuentas salen y Universal ya ha dado el visto bueno para el que será su primer disco: "Estamos trabajando en ello, saldrá para primavera con las flores", avanza la cantante, que da más detalles sobre un futuro en el que, a corto plazo, no encaja Eurovisión: "Me hubiera gustado estar en el proceso de selección del añado pasado y no se me dio esa oportunidad. [...] Con toda honestidad, ahora no es el momento", afirma Mimi en respuesta a la que ha sido una de las peticiones más repetidas de sus fans.

¿Qué pensaste cuando Fama te propuso que componieras un tema para la nueva edición?

Me hizo mucha ilusión y me dio respeto a la misma vez. Fue un encargo pero no fue un encargo, porque lo quería hacer por encima de todas las cosas. Me metí en el estudio y fue súper bonito. Ha sido la oportunidad de mi corta carrera que me ha hecho más ilusión. Ha sido cerrar el círculo y es algo de lo que se han dado cuenta hasta los mismos fans.

¿Qué mensaje quieres transmitir con la canción?

Pues todo lo que significa la danza para mí. Para mí, un bailarín es un superhéroe. Una persona que sin esperar nada a cambio, da todo de sí, se deja el sudor y las lágrimas, el cuerpo, se lesiona... En el mundo de la danza, muchas veces no obtienes ni el protagonismo ni los resultados inmediatos. Aun así, se tiran horas y horas ensayando, van a campeonatos y se dejan los cuernos simplemente para hacerlo bien. Y el hecho de que sea una lucha grupal es algo que yo admiro muchísimo. Fuerte habla de todas estas cosas, de que la danza es una cosa que te invade y se apodera de ti.

Si tuvieras que definir tu #10YearsChallenge en una palabra, ¿cómo lo harías?

Siempre digo que soy una friki del trabajo. Me alucina lo que hago y soy una mente inquieta que toca muchos palos. En el casting de OT hay un momento en el que digo que lo que espero del programa es juntar las disciplinas que he tenido en mi vida en un mismo proyecto. Algo en el fondo de mi mente sabía ya lo que yo tenía que hacer. Todos estos 10 años han sido de aprendizaje. Me flipa aprender, meterme en cosas nuevas y lo que todavía me queda por hacer...

Vuelve de alguna forma al formato que la vio nacer, aunque algo cambiado en su nueva etapa en Movistar...

Mi estilismo también ha cambiado. (Ríe). Yo con mis mallas de leopardo... El otro día Sergio Alcover me puso un mensaje súper bonito diciéndome que estaba súper contento por mí. Y es que fue él la persona que me dio el primer veredicto de mi vida. Me dijo que estaba deseando darme clases y yo me volví loca.

En su época había tribunal de la convivencia, una actividad que ya se ha eliminado. ¿Cómo lo vivías?

Yo lo recuerdo como una putada. No tenía problemas con mis compañeros y estaba obligada a dar un punto negativo. Es innecesario. Entre bailarines, hay una unión, se hacen trabajos grupales... Y que para crear contenido, con un bailarín no lo tienes muy complicado. Tenemos un mundo interior enorme y somos muy especialitos.

Además de poner sintonía al programa, ¿harás algo más en la escuela, como profesora o asesora?

Pues todo lo que me dé la gana, yo ya me siento con el permiso de ellos. (Ríe) El año pasado ya tuve la libertad de hacer una coreografía con los chicos y con Aaron y Raymond, que era el único de los profes que no conocía. A Carla y Sandra las conocí en China, Iker me había dado clases y a Ruth la conocía de Barcelona que la admiraba un montón, era la tía que daba palizas a todos los chicos en las batallas. Y ya pude trabajar con Raymond y el vídeo fue un exitazo.

Yo hago lo que me propongan. Me gustaría premiar también a los chicos en la medida que sea posible. Y si quieren formar parte de algún proyecto mío, yo encantada de darles visibilidad y de que participen en cualquiera de mis shows.

¿Has participado en el proceso de casting?

No, en el casting nada. Pero como este mundo es tan pequeño, y yo estoy tan metida, conozco a algunos de los concursantes y estoy súper feliz. Yo daba clases en Granada hasta que me fui a China y tuve alumnos que ahora... se han hecho grandes.

¿Qué destacarías de los que conoces?

El carisma que tienen. Eso es vital para Fama. Que tu personalidad vaya hacia afuera, porque estás en un sitio en el que te tienes que dejar conocer. Son gente muy abierta y generosos con lo que tienen dentro.

¿Has notado el regreso de Fama en lo que a la puesta en valor del baile se refiere?

Fama es el formato más bonito que existe en España y para fuera también. Refleja muy bien el sacrificio de una profesión así. Desinteresadamente, le dedicamos todas las horas del mundo, tenemos un montón de sueños... y al final no tenemos el foco. Los bailarines no pueden tener un disco que ponga sus nombres. Nosotros trabajamos por ser mejores y el simple hecho de estar unas horas sudando, es suficiente para hacerte súper feliz y hacerte sentir muy realizado.

Los bailarines no necesitan ni el aplauso, ni la palmadita en la espalda, ni que le doren la píldora. Y Fama es la ventana al mundo para que la gente que no conozca este universo lo haga. Me parece maravilloso. Lo que provoca Fama es que se reactive el baile en las escuelas, en la calle, en los concursos, campeonatos... Es cultura para el país y para todo el mundo.

En un principio se dijo que las bailarinas de Lola Índigo se podrían ir intercambiando. ¿Es una idea que todavía se mantiene?

Sí, se mantiene. Por una razón muy sencilla: en un proyecto musical, la que tiene el compromiso discográfico soy yo, exclusivamente yo. Las chicas tienen total libertad para ser bailarinas de Manuel Carrasco, que ya hicieron un videoclip con él, de irse a bailar a donde sea... Son libres. Eso es lo más bonito, que ellas están conmigo porque les apetece.

Si un día no quieren, no pueden, se tienen que ir a Dubai porque le pagan una pasta brutal... ¡Que vayan! Yo he sido bailarina y puedo empatizar con ellas. No quiero ningún tipo de atadura con mi proyecto. Si hay que ampliar plantilla ampliaremos, lo que no habrá es menos porque me gusta que se vea volumen. Si tiene que venir otra integrante porque una quiere irse, o se queda embarazada... Me parece normal y súper natural.

¿Y qué te parece esa petición de los fans de Lola Índigo a Eurovisión? ¿Te verías en el festival?

Con toda la honestidad del mundo te digo que creo que no es el momento. Ahora estoy en muchas cosas, en todas las que quiero estar, porque he sido súper selectiva con mis pasos. Estoy contenta de haber estado en TCMS, con ser parte ahora de esto... y para qué insistir tanto si todos sabemos que va a ir alguien de Operación Triunfo.

Tú también eres de OT...

(Ríe) Sí, pero ya no. Y una cosa que me dio un poco de coraje es que este año optaban los 16 a Eurovisión, bueno 13 porque dicen que los temas no eran suficientemente buenos o whatever. Pero el año pasado a mí no se me dio la oportunidad y mira que dieron por culo con 'Mimi y Ricky a Eurovisión'.

¿Te hubiera gustado haber formado parte de ese proceso?

Sí, claro. A lo mejor, al estar yo fuera, hubiera mandado yo mi propia canción y hubiera ido representando mi propio tema. Porque esa es otra, a mí que me impongan lo que tengo que cantar tampoco lo llevo muy bien. Me han mandado mucho repertorio y yo prefiero hacer mis propias canciones. Creo que la gente me conoce demasiado bien como para perder la credibilidad con algo que no he escrito yo.

¿Tendremos disco de Lola Índigo?

Sí, estamos trabajando en ello.

¿Hay fecha estimada para su lanzamiento?

Primavera, cuando salgan las flores.