Rafa Mora la lía en 'Sálvame' al tirar una botella de agua sobre Lydia Lozano

La colaboradora se cabrea después de la travesura de su compañero

Sálvame se ha convertido en un patio de colegio. Rafa Mora la ha liado este lunes al tirar una botella de agua sobre la cabeza de su compañera Lydia Lozano, a quien todos los colaboradores estaban intentando peinarla de forma diferente.

En cierto momento de la tarde, la atención se ha dirigido al nuevo 'look' de Rafa Mora, que ha decidido teñir su pelo con unas mechas rubias. Por eso, Paz Padilla quería repeinarle mojándole su cabeza con agua. "Menos mal que a mí me queda bien todo", decía.

La siguiente víctima ha sido Lydia Lozano y Kiko Hernández ha ido a por ella de inmediato: "Qué te has hecho en el pelo?". "A mí no, no no. ¡Me cabreo, eh!", intentaba zafarse de su compañero dejando su espalda descubierta para que Rafa Mora la empapara por completo.

El rebote de Lydia Lozano ha sido tal que Diego Arrabal ha dicho que "esas bromas no se le hacen a una mujer", provocando la ira de Rafa Mora: "¡Estoy harto ya! ¡Todos somos iguales!".