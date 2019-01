Ana Rosa Quintana responde a un taxista crítico con la televisión: "No se puede hablar de Julen y luego de nosotros" Ecoteuve.es 28/01/2019 - 12:03 0 Comentarios

"Por ahí no vayas,hay una cosa que se llama libertad de expresión", ha contestado Quintana

Ana Rosa Quintana ha mantenido una tensa discusión con el portavoz de la Federación de Taxi, un sector en huelga desde hace una semana en Madrid, que ha lamentado que los medios den , a su juicio, solo información de las agresiones que sufren los vehículos VTC y no de las que reciben ellos.

"No os habéis preocupado por una persona que lleva una semana en el hospital por atropello. Está en coma inducido y vosotros solo sacáis si hemos pinchado las ruedas de los VTC", ha protestado el taxista.

"No te acuso a ti, Ana Rosa, porque como persona eres maravillosa, pero los contertulios tienen que saber de qué están hablando, que lean y que aprendan. No pueden estar hablando de Julen y al rato de los taxistas como si conocieran todos los sectores de este país. No sé cómo no son ministros algunos contertulios", se ha quejado.

Ana Rosa Quintana: "Por ahí no vayas"

Este comentario ha provocado que Quintana reaccionase rápidamente: "Por ahí no vayas, hay una cosa que se llama libertad de expresión, al igual que tú tienes libertad de decir lo que piensas, otras personas también. No matemos siempre al mensajero".

Sobre el suceso que llevó a un taxista al hospital, la presentadora ha dicho que "hemos informado del terrible accidente de vuestro compañero y hemos puesto las imágenes. La autoridad tendrá que dilucidar si fue un atropello y un accidente".

"Lo importante es que nadie salga herido y que en las protestas no haya elementos que hagan perder el control, porque perdiendo el control se pierde la razón", ha zanjado Quintana.