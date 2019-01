Candela rompe a llorar en 'GH DÚO' acusando a Antonio Tejado de masturbarse: "Te he visto, me sé tu cara" Ecoteuve.es 28/01/2019 - 11:08 0 Comentarios

El hijo de María del Monte desmintió a su ex pareja: "A mí no me gusta tocarme"

La relación entre Antonio Tejado y Candela Acevedo es cada vez más tensa dentro de la casa de GH DÚO. La pareja, que llegó a Guadalix de la Sierra asegurando que se encontraban en un momento de gran crisis, no ha hecho sino protagonizar grandes discusiones ante la perpleja mirada de sus compañeros. La última llegó este mismo fin de semana y por un motivo que nadie imaginaba.

El reality de Telecinco vivió su momento más surrealista hasta la fecha después de que Candela Acevedo llegara al confesionario hecha un mar de lágrimas por algo que acababa de presenciar. "Es que acabo de ver una cosa muy fuerte, Súper. No lo puedo contar", aseguró después de increpar a Antonio mientras este se encontraba tumbado en la cama. "Qué fuerte, ¿no?. Madre mía... qué difícil, qué poca vergüenza", le dijo ante su cara de incredulidad.

A su regreso al salón, Antonio Tejado pidió a Candela explicaciones por lo que le había dicho en el dormitorio. "Me dices que no lo entiendes. ¿Qué es, que he tardado más, que me he quedado veinte minutos en la cama?", le preguntó el sobrino de María del Monte. "Antonio, ¿te estabas haciendo una paja?", le preguntó susurrando mientras Tejado entraba en brote. El concursante advirtió entonces a su pareja que iba a ir directo al confesionario para solicitar ponerle una demanda.

"Se ha acercado Candela y me ha dado a entender que en la cama me la estaba cascando", explicó Tejado más tarde al Súper haciendo una inesperada confesión. "Soy capaz de hacer un edredoning con alguien y pasármelo bien que masturbarme, porque a mí no me gusta masturbarme, es que no me gusta", explicaba.

La cosa pasó a mayores y Candela continuó compartiendo su inquietud con el resto de sus compañeros, que no daban crédito a lo que estaban viviendo. "¿Cómo se va a estar haciendo un pajote con el niño en brazos?", preguntó Ylenia haciendo alusión al muñeco que tienen que cuidar durante la prueba semanal.

El resto de la casa no dejaba de restar importancia a lo sucedido y de recomendar a Candela que si tenía algo que hablar con él que lo hiciera en privado. Esta conversación se produjo por la noche y Tejado volvió a negarlo todo: "Antonio, te he visto. Sé tu cara", insistía la enfermera.