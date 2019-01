Irene Rosales sufrió un aborto natural en 'GH DÚO': "Estaba embarazada de dos semanas" Ecoteuve.es 28/01/2019 - 8:44 0 Comentarios

La mujer de Kiko Rivera ha permanecido hospitalizada desde la semana pasada

Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera, ha regresado a la casa de Guadalix de la Sierra tras verse obligada a abandonar GH DÚO durante cuatro días por problemas de salud. La joven, que volvió al programa este domingo, explicó a sus compañeros qué le había ocurrido.

Irene Rosales contó que la semana pasada comenzó a sentirse mal. "Tenía un dolor muy fuerte. Tuve una hemorragia, perdí el conocimiento un momento y vieron que era un aborto natural".

Irene Rosales explicó que "estaba embarazada de dos semanas", aunque ella lo desconocía. "He tenido que estar con pruebas y ya estoy bien al 100%, aunque esta semana tengo que tomármelo con tranquilidad".

"No daba crédito. No me lo explicaba, porque la semana antes de entrar estuve mala", siguió relatando. "Pensé que eran gases pero el dolor cada vez iba a más y hubo un momento que ya no podía seguir".

Fue en la madrugada del miércoles pasado cuando la concursante tuvo que salir de la casa de GH DÚO para ser atendida por el médico.