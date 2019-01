Enfrentamiento acalorado entre Raquel Mosquera y Paloma Gª Pelayo en 'Sábado Deluxe': "Te ofende cuando te contesto" Ecoteuve.es 12:35 - 27/01/2019 0 Comentarios

Para la periodista la entrevistada no concretaba las respuestas, y para Raquel, la periodista le tenía cierta fijación

Raquel Mosquera visitó Sábado Deluxe en la víspera del 18º aniversario de la muerte de Pedro Carrasco, el gran amor de su vida. En su visita se pudo palpar la tensión con la periodista Paloma Gª Pelayo que se dedicaron unas palabras.

"Aunque han pasado 18 años y yo tengo mi vida rehecha, a Pedro siempre le llevaré en mi corazón", confesó la peluquera. Pese al tiempo que ha pasado las heridas con Rocío Carrasco y sus familiares siguen abiertas.

La peluquera no dudó en mandar un emotivo mensaje a Rocío Carrasco: "Cuando eres madre, lo que más se quiere en esta vida es a tu hijos. Nunca es tarde. Todos podemos cometer errores en la vida".

En su entrevista se pudo palpar momentos de tensión con la periodista Paloma Gª Pelayo. "No me dejas hablar. Cuando estoy hablando algo que no te gusta me interrumpes. En este país hay libertad de expresión, pero hay ciertas personas que me quieren cohibir de ello. Yo hablo muy clarito", reconoció Mosquera en un tono serio.

"Te ofende cuando te contesto, no entiendo por qué", le dijo Raquel a la periodista. Aunque no es la primera vez que Mosquera y Pelayo se encuentran, para la periodista la entrevistada no concretaba las respuestas, y para Raquel, la periodista le tenía cierta fijación.