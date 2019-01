Antonio Tejado acorralado por sus compañeros de 'GH DÚO': "Mentiste como un bellaco y ahora estás manipulando" Ecoteuve.es 15:25 - 26/01/2019 0 Comentarios

Los compañeros enfadados con Tejado por su estratagema en las nominaciones

Antonio Tejado ha desatado la indignación entre sus compañeros por su estratagema en las nominaciones. Fue el salvado en la cuarta gala de GH DÚO y ello ha hecho que se movilice para conseguir no salir nominado a partir de ahora.

Tejado se ha enfrentado a algunos de sus compañeros dentro de la casa de Guadalix de la Sierra por estar usando una estrategia.

El concursante de GH DÚO se ha defendido de las acusaciones "antes de que salga nominado yo o alguien quien que quiero prefiero que salga alguien que quiero menos".

Esta declaración ha hecho que Ylenia no tardase en replicarle su juego: "Ayer me mentiste como un bellaco y ahora estás manipulando esa versión", dijo Ylenia. Para añadir que "me dijiste que no te habías dado cuenta y ahora me estás diciendo que lo hiciste aposta. Me dijiste que no habías pensado en las nominaciones", le replicó la concursante.

Pero Ylenia no fue la única que se enfadó porque también Julio explotó: "El que pretende hablar sin sentido para callar a los demás eres tú". A lo que también se unió Carolina Sobe "Mientes, Antonio, es que mientes. Anoche dijiste que los tres puntos me los dabas a mí por el vídeo y ahora dices que lo diste por Julio", comentó Sobe.