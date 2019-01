Belén Esteban contesta a los ataques de Kiko Matamoros: "Desde que gané 'GH VIP' está obsesionado conmigo" Ecoteuve.es 14:31 - 26/01/2019 0 Comentarios

Kiko Matamoros está en pie de guerra con sus compañeras de Sálvame debido a los comentarios de los colaboradores del programa sobre su actual pareja.

Matamoros prometió no hablar con Paz Padilla, y arremetió contra Gema López llamándola "fiscal barata" y a Belén Esteban como "princesa de los suburbios".

Belén Esteban no ha tardado en replicar las acusaciones de Matamoros: "No me duele por mí, estoy acostumbrada porque está obsesionado conmigo desde que gané GH VIP", explicó a Jorge Javier.

Esteban no solo respondió a Kiko Matamoros, sino que también lanzó una reflexión a los directores del programa. "Parece ser que hace gracia porque a mí si me han llamado la atención cuando me he puesto como una loca. Pero las faltas de respeto a todo el mundo", aseguró indignada Belén.

Kiko Matamoros se molestó con sus compañeros después del último testimonio de un supuesto exnovio de Cristina, su actual pareja que dijo que Cristina "es de todo un poco, Kiko no tiene ni idea de dónde se ha metido", manifestó el supuesto ex.