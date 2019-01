Carlos Lozano sobre su posible participación en 'Supervivientes 2019': "Creo que podría hacerlo bien y lo disfrutaría mucho" Ecoteuve.es 13:17 - 26/01/2019 0 Comentarios

El presentador de televisión despeja las dudas sobre su participación en el reality show

La cadena de Mediaset ya ha puesto en marcha la nueva edición de Supervivientes que arrancará en abril. Entre los posibles concursantes se encuentra Carlos Lozano, quien ha aclarado en una entrevista sus pensamientos.

Como avanzó Rocco Steinhäuser en Versió Rac 1, uno de los posibles nombres más sonados para concursar es el de Carlos Lozano. La participación del presentador -ya concursó en GH VIP- supondría continuar la trama de su relación de amor-odio con sus ex Mónica Hoyos y Miriam Saavedra. Además, Supervivientes se asegurarían disputas entre ellas en el plató.

En una entrevista para la revista Semana, Carlos Lozano, ha querido despejar las dudas sobre su participación futura: "De momento no lo he pensado porque nadie me ha preguntado. Pero sí es cierto que a nivel de aventura sí que me apetece, por supuesto".

Aunque el presentador reafirma en que no es verdad que le hayan propuesto concursar porque "a mí nadie me ha dicho nada" no descarta cerrar las puertas si se lo propusieran "me apetece. Me encanta el campo, la aventura, la naturaleza y creo que podría hacerlo bien y lo disfrutaría mucho", manifestó Lozano en sus declaraciones.