Jorge Javier aclara en 'Sálvame' el abandono de Irene Rosales en 'GH DÚO'

La mujer de Kiko Rivera se vio obligada a abandonar el reality show debido a una indisposición

El abandono de Irene Rosales en la casa de GH DÚO ha dado mucho de qué hablar hasta el punto que Jorge Javier ha explicado en Sálvame la razón por la cuál no desvelan más detalles de la ausencia de la concursante.

La mujer de Kiko Rivera se vio obligada a abandonar el reality show debido a una indisposición que sufrió. Jorge Javier lo contó nada más empezar la cuarta gala del programa.

Muchos rumores han ido circulando respecto a esta noticia y algunos de ellos apuntaban a que Irene habría salido de la casa para ver a sus hijas, ya que las echaba de menos. Pero Raquel Bollo ha querido insistir en que no es así: "Ha salido porque se encuentra mala y habrán tenido que hacer las pruebas pertinentes. No quiere decir que tenga algún privilegio", para posteriormente añadir que Irene "está deseando volver a la casa".

Raquel Bollo no fue la única en despejar las dudas, también lo hizo Jorge Javier "no sé si estoy desvelando algo que no debería desvelar. Debemos ser cautos porque en cuestiones de salud solo ella puede dar la noticia". El presentador se refería a la ley de protección de datos por la cual no pueden desvelar más detalles sobre su estado de salud.

"No está pasando nada que queramos ocultar", enfatizó Jorge Javier dando más explicaciones sobre el tema. "Tengo la sensación de que se va a reincorporar", reconoció el presentador de televisión.