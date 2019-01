El 'troleo' en directo de Josep Pedrerol a una reportera de La Sexta Ecoteuve.es 25/01/2019 - 19:38 0 Comentarios

El presentador intentó vacilar a la periodista con la llegada del delantero

Álvaro Morata está a punto de llegar a Madrid para cerrar su fichaje por el Atlético de Madrid y la expectación en los medios deportivos es máxima. Este viernes, Josep Pedrerol conectaba en Jugones con una reportera desplazada al Aeropuerto Adolfo Suárez de la capital para conocer más detalles del regreso del delantero a España.

"De momento no ha llegado, pero acaba de aterrizar un vuelo a las 15.15. Así que si le veis pasar por detrás, avisadme, porque hoy puede ser el día", advirtió la periodista antes de desgranar las claves del complicado proceso a tres bandas que ha facilitado el fichaje de Morata por el Atlético.

"La de Morata es la última de las piezas por encajar. Y con Higuaín ya en el Chelsea, faltan las salidas de los rojiblancos. Inminente es la cesión de Gelson al Mónaco y cada vez coge más fuerza el traspaso definitivo de Jonny Otto a los Wolves. Eso lideraría el límite salarial para que pueda llegar finalmente Morata a Madrid y hacer oficial el fichaje", relató la reportera antes de que Josep Pedrerol le advirtiera de que Morata se encontraba ya a sus espaldas.

"¡Está ahí Belén, está ahí detrás, está!", exclamó el presentador ante la incredulidad de la joven. "¿Está detrás? ¿Vamos?", preguntó mientras se giraba y comprobaba que, efectivamente, allí no había nadie. "No ha colado, ¿eh? Qué lista es...", lamentaba Pedrerol entre carcajadas ante su broma fallida. "No, tenía al cámara prevenido", respondió la reportera antes de despedir la conexión.