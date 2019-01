Las lágrimas desconsoladas de Miriam Saavedra por lo que dijo Jorge Javier de ella Ecoteuve.es 25/01/2019 - 19:19 0 Comentarios

El presentador escribió en su blog que era histriónica" y "borracha de sí misma"

Vázquez ha argumentado que se refirió al "chute de popularidad" que ha tenido ella

Miriam Saavedra se ha cogido un disgusto tremendo este viernes en Sálvame. La ganadora de GH VIP 6 ha roto a llorar de forma desconsolada. Instantes antes, había reconocido que su relación con Koala era "nula" y que estaba un "poco decepcionada" con los vídeos que ha visto fuera.

"Lo que pasa es que estoy un poco cansada de que se me satura por temas de mi concurso. Yo vengo acá a colaborar", ha dicho antes de empezar a llorar. "Solo he defendido mi concurso y sacar las garras cuando las he tenido que sacar".

Finalmente era Lydia Lozano quien forzaba a la reina inca a a que contara su enfado con Jorge Javier por lo que había escrito de ella en su blog de Lecturas. El presentador la llamó "histriónica" y "borracha de sí misma".

"No me siento para nada identificada con el artículo que has escrito. Tenía que decírtelo pero no sabía cómo", se ha arrancado Miriam. "Yo no soy para nada superficial, piso siempre tierra. Por ende, me duele un poco porque te aprecio".

"Yo he dicho que estás pasando por un proceso lógico por el que pasa toda persona que ha sufrido un chute de popularidad tremendo. Es como una gripe. O te convertirá en una imbécil profunda o saldrás de esta", ha explicado Jorge Javier.