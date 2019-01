La supermodelo Bar Refaeli presentará el Festival de Eurovisión 2019 junto a Erez Tal Ecoteuve.es 18:31 - 25/01/2019 0 Comentarios

El presentador Assi Azar y la youtuber Lucy Ayoub amenizarán la Green Room

Eurovisión 2019 ya tiene presentadores. La KAN, la cadena pública israelí que organiza el festival junto a la UER, ha elegido a la modelo Bar Refaeli y al presentador israelí Erez Tal como conductores de las semifinales del 14 y 16 de mayo, además la gran final el 18 de mayo. Assi Azar y Lucy Ayoub, dos jóvenes estrellas israelíes, amenizarán la Green Room.

Bar Rafaeli saltó a la fama por sus desfiles con importantes marcas como Gucci, Valentino, Armani o Victoria's Secret. También ha sido imagen de Vogue o Elle. Erez Tal es uno de los presentadores más mediáticos y ha presentado concursos como Gran hermano, La ruleta de la suerte o Atrapa un millón.

La Green Room también tendrá a personajes visibles de la televisión israelí como principales animadores. Assi Azar es el presentador del programa HaKoshav HaBa (The Next Star), la prelección eurovisiva de Israel. Ha sido elegido uno de los homosexuales más influyentes según la revista OUT.

Por su parte, Lucy Ayoub es una exitosa youtuber israelí que es recordada por repartir los votos de su país en Eurovisión 2018 en la final de Lisboa.