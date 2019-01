Juan José Cortés responde a Ana Rosa Quintana desde Antena 3: "No busco protagonismo; eso es mentira" Ecoteuve.es 25/01/2019 - 17:16 0 Comentarios

El padre de Mariluz contesta a la presentadora de Telecinco en una entrevista con Susanna Griso

Enlaces relacionados Telecinco levanta su parrilla para seguir el rescate de Julen con dos especiales: esta noche y el sábado por la mañana

Juan José Cortés, padre de la niña Mariluz, ha respondido a Ana Rosa Quintana desde Antena 3. La presentadora de Telecinco le había acusado de exceso de protagonismo en el rescate de Julen y él ha contestado en una entrevista con Susanna Griso.

"En la cadena de la competencia han dicho que estoy buscando protagonismo y eso es mentira", se ha quejado Juan José Cortés. "Donde mejor estoy es en mi casa con mi familia, pero estoy aquí para organizar a los medios, dar asesoramiento a la familia y cariño", ha continuado.

Cortés, molesto con Ana Rosa: "No necesito los medios ni necesito la cámara"

Cortés, que desde hace varios días está en Totalán (Málaga), ha dicho que en este tiempo todo lo que ha hecho ha sido "para proteger" a los padres y "cortar los bulos". "No me importa llevarme yo los palos", ha explicado.

"No necesito los medios ni necesito la cámara porque yo no vivo de esto, pero yo no soy de los que se quedan en casa esperando la noticia. Soy muy activo y todo esto me conmueve el alma y no puedo resistir venir", ha dicho.



Con todo, "yo ya he hecho mi trabajo, me retiro de los medios", ha zanjado en Espejo público, desde donde Susanna Griso le ha dado su apoyo.

Enlaces relacionados Telecinco levanta su parrilla para seguir el rescate de Julen con dos especiales: esta noche y el sábado por la mañana