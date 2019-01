La inesperada confesión de Coque Malla a Broncano con la pregunta del dinero: "Mi ex mujer tiene intervenidas mis cuentas" Ecoteuve.es 25/01/2019 - 15:21 0 Comentarios

El cantante aseguró que desconoce el dato porque no tiene acceso a ellas

David Broncano recibió este jueves en el plató de La Resistencia a Coque Malla, que acudió al programa para promocionar un documental que ha realizado llamado Mujeres que recoge cómo grabó su disco homónimo junto a varias artistas de gran reconocimiento como Jeanette, Anni B Sweet, Ángela Molina o Leonor Watling, entre otras.

Además, en su visita al programa de #0 David Broncano no olvidó hacerle la habitual pregunta que hace a todos sus invitados: "El dinero, el dinero, el dinero. ¿Cuánto dinero tienes Coque? ¡El dinero!", le dijo entre risas el humorista, que no esperaba la respuesta del cantante.

"Sólo una persona tiene ese dato y no soy yo: Mi ex mujer", confesó ante el murmullo generalizado del público. "Tengo las cuentas intervenidas por mi ex mujer y su abogado", intentó explicar ante la atónita mirada de Broncano. "Joder, vaya trama", señaló el presentador.

"Intuyo que al ser el divorcio de una estrella del rock, hay royalties y derechos que van para tu ex mujer", apuntó el cómico."Va todo, pero todo, todo para ella La tía se lo curró pero bien... Me decía firma aquí, firma aquí... Yo firmaba y ahora está con su abogado", comentó entre bromas provocando la carcajada del público. "Pues nada, tendremos que invitarla un día. Apuntemos su nombre", pedía Broncano entre risas dispuesto a seguir investigando.