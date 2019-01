Kazuhisa Uekusa, 'el japonés de la taza', llega a 'Got Talent' tras convertirse en fenómeno viral

Got Talent llega este 28 de enero con grandes novedades. Las principales son las dos incorporaciones del jurado: Paz Padilla y Eva Isanta. El programa de Telecinco volverá a buscar el artista más sorprendente en cualquier disciplina y tendrá un candidato muy popular, el japonés Kazuhisa Uekusa.

Más conocido como 'El japonés de la taza', Kazuhisa Uekusa es un humorista que realiza vídeos en los que se le ve tumbado en el suelo con tazas encima de un trozo de tela sobre alguna parte de su cuerpo para retirar inmediatamente después el trapo sin tirar ni derramar las tazas llenas al suelo.

'El japonés de la taza' ha participado en diversos programa de comedia de la televisión japonesa, pero ahora está dando el salto al mundo entero. Ya participó en la edición de Got Talent de Georgia, Alemania, Gran Bretaña, Francia y, próximamente, le veremos en España.

En sus vídeos virales realiza sus maniobras con distintos objetos cotidianos como una copa llena encima de bloques de madera o retirando el trozo de tela encima de sus partes íntimas con el cable de un aspirador.

?36???????????????????????????

I put a wine glass on top of 36 stage Jenga, using a nipple, remove a block.#jenga pic.twitter.com/flK9orBySX