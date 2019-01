Telecinco emite esta noche un especial de 'Ana Rosa' y mañana sábado otro por la mañana por el caso Julen David Saiz 25/01/2019 - 13:11 | 13:36 - 25/01/19 0 Comentarios

EXCLUSIVA | La cadena hará un seguimiento de la última hora desde Totalán (Málaga)

Movimiento sorpresa en Telecinco. Según ha sabido ECOTEUVE.ES, la cadena tiene previsto emitir esta noche un especial de El programa de Ana Rosa en prime time (desde las 20.00) para cubrir la última información del caso Julen, el niño que cayó a un pozo en la localidad malagueña de Totalán.

Además, El programa de Ana Rosa también tendrá una edición especial este sábado por la mañana, entre las 9.00 y las 15.00, según ha sabido ECOTEUVE.ES.



Cabe la posibilidad -este es un extremo no decidido todavía- que uno de los especiales lo presente Quintana y el otro, Sonsoles Ónega, que habitualmente conduce el magacín Ya es mediodía.

"Yo de aquí no me muevo hasta que encontremos a Julen", ha dicho Ana Rosa Quintana después de la información avanzada por este medio.



Ambos programas harán un seguimiento de la última hora de los trabajos que los mineros están haciendo en Totalán para rescatar al pequeño.



El programa de esta noche, que ocupará el hueco de Volverte a ver, competirá contra la gala de Tu cara me suena, que es el líder de la noche de los viernes. El programa de mañana, por su parte, asegurará un buen dato de audiencia en el tramo matinal del fin de semana, una franja muy débil en la que Telecinco emite reposiciones de Got Talent, entre otras cosas, con un escueto seguimiento en torno al 7% de share.

La emisión de una edición extra de El programa de Ana Rosa en la mañana del sábado dará un buen empujón a la media del día de Telecinco que, as su vez, será fundamental en el sprint final del mes.

Hay que recordar que Telecinco y Antena 3 mantienen un igualado cara a cara en la media de enero. A día de hoy, Telecinco saca solo una décima de ventaja (13,9% contra 13,8%).

La cadena de Mediaset comenzó el mes perdiendo por la fuerza de La Voz (Antena 3). El martes pasado, Telecinco alcanzó a su rival gracias al bote de Fran en Pasapalabra.



El empeño de Telecinco por ganar enero se ha visto también en el lanzamiento de Got Talent, que llega el lunes al prime time de la cadena.