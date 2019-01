La dura crítica de Ana Rosa al padre de Mari Luz por su "excesivo protagonismo" en el caso de Julen: "Me sobra" Ecoteuve.es 25/01/2019 - 12:33 0 Comentarios

Juan José Cortés realizó una rueda de prensa y organizó una vigilia para rezar por el niño

Desde que saltara la noticia de la caída de Julen a un pozo situado en Totalán, todas las televisiones han centrado gran parte de sus contenidos a contar minuto a minuto el desarrollo de su rescate. Y en medio de toda la tragedia ha surgido un protagonista inesperado: Juan José Cortés, padre de Mari Luz, del que todavía muchos se preguntan por qué se ha erigido él mismo como portavoz de la familia.

Ana Rosa Quintana ha sido la última en sumarse a estas críticas y este viernes se sinceraba en directo sobre el papel que está teniendo el onubense, que este jueves organizaba una vigilia en el pueblo para rezar junto a los padres de Julen. La presentadora de Telecinco ha calificado esta acción como "totalmente innecesaria".

"El protagonismo de ayer de Juan José Cortés, y siento decir esto, porque es un hombre con el que he tenido una relación estrecha, que ha perdido a su hija con todo el dolor; a mí ayer me pareció innecesario. Respetando, porque no sé si los padres son evangelistas, pero no sé, yo entiendo una vigilia de otra manera. Pero a lo mejor los padres son los que han querido, pero Juan José Cortés... no", ha afirmado la periodista.

Ana Rosa ha dejado claro que entiende que pueda acompañar a los padres en su dolor, pero considera excesiva "la rueda de prensa del medio día y la vigilia de la noche". "A mí me sobraba", señalaba. "Que yo esto lo entiendo, que esté allí, que les acompañe, pero yo ya, que dé ruedas de prensa...", criticaba antes de continuar con el transcurso de su programa.