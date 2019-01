La drástica decisión de un actor porno tras conocer a su cita en 'First Dates' Ecoteuve.es 25/01/2019 - 11:35 | 13:42 - 25/01/19 0 Comentarios

Axel sorprendió a Victoria con un cambio de opinión sobre su vida

Los comensales de First Dates no dejan de sorprender a los espectadores y el programa no deja de pillar a contra pie a sus participantes. La última novedad en el restaurante del dating de Cuatro ha sido colocar una venda en los ojos de sus clientes para que vivan una cita a ciegas con todas las de la ley.

Axel y Victoria estaban disfrutando de una velada tranquila hasta que este le confesó a la chica que se dedicaba al porno: "Soy actor de cine adulto que eso seguro ya es un inconveniente", empezó diciendo el joven imaginando la que le podía caer.

"Yo respeto tu trabajo, pero tú tienes que entender que eso cualquier chica no lo va a respetar porque tú vas a ver a chicas desnudas", le explicaba Victoria a Axel, mientras este le argumentaba que no iba a cambiar toda su vida por nadie. "Aunque nunca digas nunca", afirmó dejando abierta una posibilidad.

Victoria le preguntó después que no podría trabajar en otra cosa por ella, a lo que Axel le comentó que ahora mismo no, pero que quizá algún día sí. Por su forma de pensar, Axel inicialmente dijo que no quería tener una segunda cita con Victoria, pero esta a pesar de la confesión del comensal aceptó verle una segunda vez.

Cuando se quitaron las vendas Axel cambió inmediatamente de opinión replanteándose incluso dejar su actual profesión: "Me voy a pensar hasta si dejo el porno y todo", le aseguró.