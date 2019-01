La confesión más dura de Javier Cámara: Amparó Baró le dejó de hablar cuando dejó '7 vidas' Ecoteuve.es 25/01/2019 - 11:06 0 Comentarios

El actor dejó la aclamada serie de Telecinco para hacer 'Hable con ella', de Almodóvar

"De repente ella me dijo: No te conozco, no sé quien eres", reveló a Mara Torres

Las collejas de la inolvidable Sole a su hijo Paco en 7 vidas forman parte de la historia de la televisión. Los personajes que interpretaron Amparo Baró y Javier Cámara en la serie de Telecinco se convirtieron en los favoritos de los seguidores y su relación era entrañable.

Sin embargo, el actor ha realizado unas impactantes declaraciones en El Faro, programa que presenta Mara Torres en las madrugadas de la cadena Ser en las que confiesa que cuando dejó la serie tras cinco temporadas, la relación entre ambos cambió para siempre.

"Cuando salí de 7 Vidas no la volví ver. Nunca más la vi. Cuando dejé la serie, no me lo perdonó, no me lo perdonó nunca. Fue una convesación no desagradable, pero muy triste", contó Javier Cámara cuyo motivo de la visita era promocionar la serie Vota Juan de TNT.

El actor intentó explicar a su compañera las razones de su marcha: "Yo la he querido mucho. Le dije: 'Mira, voy a hacer una película muy bella. No puedo poner estas dos cosas en la balanza. He hecho cinco temporadas con vosotros, no tengo contrato en vigor, no estoy rompiendo ningún contrato, Amparo'".

La película de la que habló Cámara era Hable con ella, dirigida por Pedro Almodóvar y que ganó el Oscar al Mejor Guion Original. "Hable con ella cambió mi vida, tanto como la cambió 7 vidas. Y de repente ella me dijo: No te conozco, no sé quien eres. Ufff...fue un final duro de aquella comedia".

