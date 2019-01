La audiencia de 'GH DÚO' respalda a Antonio Tejado y expulsa a una desolada Yurena: "Han premiado la mala educación" Ecoteuve.es 25/01/2019 - 9:58 | 11:00 - 25/01/19 1 Comentario

Ylenia, Raquel, Candela y María Jesús se convirtieron en las nominadas de la semana

Alejandro Albalá y Sofía salvaron con polémica a Antonio Tejado para meter a la miss

La cuarta gala de GH DÚO arrancó con el inesperado abandono por parte de Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera. Pero lo que muy pocos esperaban es que la expulsada por el público terminara siendo Yurena, que abandonó el reality desolada después de que Antonio Tejado se viera respaldado por la audiencia en su semana más convulsa dentro de la casa.

De los tres nominados, Kiko Rivera, Yurena y Antonio Tejado, el DJ fue el primero en salvarse. Yurena y Antonio Tejado se despidieron de sus compañeros para ir a la sala de expulsión y conocer el vencedor del duelo.

Finalmente, Yurena se convirtió en la segunda expulsada con el 63,2% de los votos. Un momento totalmente inesperado para la cantante, que rompió a llorar desconsoladamente. "Eres la viva imagen de la desolación", le dijo Jorge Javier nada más verla en plató. "Estoy absolutamente decepcionada, el público ha premiado la mala educación", lamentó Yurena.

Candela, María Jesús, Raquel e Ylenia, nuevas nominadas

Tras la expulsión llegaron las nominaciones y finalmente fueron Ylenia, Raquel, Antonio y Candela los concursantes que subieron a la palestra. Sin embargo, la pareja formada por Sofía Suescun y Alejandro Albalá se convirtió en inmune y alteraron el resultado con el poder del intercambio.

La decisión no fue nada fácil: Suescun quería salvar a su inseparable amiga Ylenia, pero Albalá fue firme en su decisión de salvar a Antonio Tejado. El presentador y Albalá acorralaron a la concursante a pesar de que se había advertido de que si la decisión no era unánime, no podrían ejercer este poder.

Sofía acabó accediendo y ambos se pusieron de acuerdo en que la persona que sustituía a Antonio era María Jesús. La miss se jugará así la expulsión contra Ylenia, Raquel y Candela.