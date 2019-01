Carlos Latre da el salto a EEUU con James Corden y el nuevo show de la CBS

Carlos Latre da el salto a EEUU. El famoso humorista español será uno de los expertos que buscará el mejor talento a nivel mundial en The World's Best, el nuevo show de la cadena CBS.

"Es un verdadero honor para mí poder anunciaros que entro a formar parte del nuevo programa de la CBS 'The World's Best' como experto internacional en imitación para elegir al mejor talento del mundo. ¡Empieza la aventura!", anunció el propio Carlos Latre en su cuenta de Twitter.

El humorista, además, colgó una foto en la que aparece con el famoso presentador James Corden, encargado de conducir el nuevo programa que arranca el 3 de febrero.

Drew Barrymore, RuPaul y Faith Hill serán los jueces de este talent show que abarcará todas las modalidades.



Latre ha podido participar en The World's Best, donde compartirá protagonismo con 50 expertos de todo el mundo, gracias a las facilidades que le ha dado Gestmusic para poder compaginar ambos proyectos.



De hecho, hace un par de meses tuvo que ausentarse de Tu cara me suena durante unos días y fue sustituido por Santiago Segura.

