Monumental cabreo de Kiko Matamoros con Paz Padilla por su discurso "machista, sexista y fascista" Ecoteuve.es 24/01/2019 - 18:50 0 Comentarios

Opina que dio "un salto más" al creer que su pareja se había "dedicado a la prostitución"

"No pienso hablar con ella ni una palabra más en mi vida", ha dicho el colaborador

Carlota Corredera ha tenido que afrontar un momento comprometido con Kiko Matamoros. El colaborador ha arremetido duramente contra Paz Padilla saliendo en defensa de Cristina, su nueva novia que, según él, sufrió un ataque de ansiedad este miércoles por lo que dijo la presentadora.

El origen de su cabreo está en la información que dio María Patiño sobre su pareja, quien habría sido gogó en el pasado. Sin embargo, él ha criticado la reacción de Padilla, que cree que dio "un salto más adelante" entendiendo que "Patiño está contando o se puede inferir es que se dedica o se ha dedicado a la prostitución".

"Yo le diría a esa señora tan acertada, que luego presume de feminista", decía Kiko siendo interrumpida por Corredera: "¿De quién hablas?". "Hablo de la presentadora de este programa, Paz Padilla", ha respondido muy serio él a lo que ella ha saltado en su defensa entendiendo que su compañera no podía defenderse al no estar. "Si no lo puedo aclarar, me levanto y me piro", seguía diciendo él.

"Me parece machista, sexista, fascista y retrógado", ha dicho a continuación muy enfadado: "Luego el 8M nos apuntamos las primeras, pero luego estamos soportando un discurso machista, sexista y retrógado". Carlota, en su intento por calmarle, le ha invitado a que lo discutiera con la Paz, pero, por el momento, no parece muy por la labor: "No pienso hablar con ella ni una palabra más en mi vida". [VÍDEO]