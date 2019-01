Así ha sido la primera cita homosexual de 'MYHYV' entre Jenni y Claudia Ecoteuve.es 19:56 - 24/01/2019 0 Comentarios

"Si nos encontramos, no descarto conocerte fuera", ha dicho la primera

Después de que Claudia confesara que se sentía atraída por Jenni, se abrió la posibilidad de que MYHYV contase con un trono LGTBI. Por ahora, ya se ha dado una cita entre las dos chicas y, aunque que dentro del programa probablemente no haya una relación entre ellas, Jenni no descarta conocer mejor a Claudia fuera del programa: "¿Quién sabe en un futuro, si nos encontramos?".

Jenni ha abierto a Claudia las puertas de su casa para el supuesto "café" que aceptó tomarse con la pretendienta hace unos días en el plató de MHYHV. "Me gusta que una chica tenga el valor de decir eso", le ha dicho Jenni, que ha aceptado que ahora "está centrada en sus chicos".

Claudia, por su parte, no se ha andado con rodeos: "Yo me siento atraída por ti, esto para mí es una cita", y le ha contado que le pasó algo parecido a ella: "Yo siempre me había fijado en chicos, pero llegó una chica con la que acabé estando".

La cita ha terminado de forma amistosa entre las dos chicas, pero Claudia parece no haberse rendido. "Si nos encontramos, no descarto conocerte fuera", ha confesado Jenni, a lo que la pretendienta le ha contestado: "Pues me llamas".