La decepción de Manu Tenorio con un compañero de 'OT' tras su accidente: "No recibí ni una llamada" 24/01/2019

El cantante se recupera de las graves quemaduras que sufrió en agosto

Manu Tenorio ya se encuentra en la última fase de recuperación después del tremendo susto que tuvo en agosto cuando un cortocircuito en el cuadro eléctrico de su casa le provocó graves quemaduras en los brazos, en el pecho y en su cara. El cantante tuvo que pasar por el quirófano un par de veces.

"Las primeras semanas fueron bastante tortuosas. El dolor era insoportable, tenías grapas por todos los brazos, incluso, en el canto de las manos y los dedos. Hubo un momento en el que no sé si se puede llamar depresión, pero estaba hecho polvo", ha dicho a la revista Semana.

Tenorio, que ha preferido "hacer borrón y cuenta nueva" y no meterse en "temas judiciales", ha recibido numerosas muestras de cariño "desde artistas hasta fans". "Cuando uno se siente tan vulnerable, este afecto es muy importante", ha declarado.

Sin embargo, el artista tiene un sentimiento agridulce porque, según ha contado, uno de sus compañeros de Operación Triunfo: "De alguno de ellos he notado su ausencia, sobre todo, porque yo no lo hubiera hecho y, de hecho, no lo hice".

"No recibí ni siquiera una llamada y me dio bastante pena. Obviamente, no voy a nombrarlo porque prefiero no hacer comentarios, pero todos los demás han estado muy encima de mí", ha concluido.