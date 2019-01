El perfil menos conocido de la cantante Rosana, este viernes en Trece Ecoteuve.es 24/01/2019 - 17:08 0 Comentarios

La cantante es la invitada del programa 'No solo vengo a hablar de mi disco'

La cantante Rosana es esta semana la invitada de No solo vengo a hablar de mi disco, el espacio de música que presenta Antonio Hueso en Trece cada viernes a las 21.45.

La artista, que ha vendido quince millones de discos, conversará sobre su vida, sus recuerdos y las ganas que tiene de volver a componer. Por el momento, Rosana se encuentra en medio de un gira que ha llenado teatros y ha logrado conectar de la forma más íntima con el espectador en el formato 'Rosana como en casa' en el que la canaria une sus dos grandes pasiones: "Lo único que me gusta más que la música es el ser humano".

Rosana abre su corazón a Antonio Hueso y comenta con él los recuerdos de la infancia. "Llegaban los carnavales y mi madre me vestía y me sacaba la foto con la excusa de mandársela a mi padre que era marino, no sé si se las llegaría a mandar".

También habrá tiempo para hablar de los comienzos y de su experiencia de compositora de la canción ganadora del Festival de Benidorm. Un 'vestido' que lució Esmeralda Grao.

Además, Rosana se somete a un pequeño juego que le propone Antonio y compone en unos segundos una canción con las palabras que elige una peculiar 'ruleta de la suerte' y repasa las canciones que han marcado su vida.

