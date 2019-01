Sofía Suescun cuenta en 'GH DÚO' lo que de verdad ocurrió con Kiko Matamoros Ecoteuve.es 24/01/2019 - 14:05 0 Comentarios

A finales de 2018 saltó el bombazo. Kiko Matamoros podría haber tenido algo con Sofía Suescun en una discoteca de Madrid. Para más inri, Sálvame destapó las imágenes de ambos en una actitud muy cariñosa y recogió testimonios de la velada quienes revelaron que el tonteo siguió toda la noche.

La propia Sofía reconocía que se trataba de una "amistad" y bromeaba así en esta entrevista con ECOTEUVE.ES: "Tanto Kiko Matamoros como medio mundo quisiera tener algo conmigo. No quiero romper sueños", decía la navarra semanas antes de conocer que concursaría en GH DÚO.

Pues bien, ahora ella ha revelado a Ylenia y Carolina Sobe, sus compañeras en la casa de Guadalix de la Sierra lo que realmente ocurrió con el ex de Makoke. "En septiembre se habló un poco y ya. Coincidimos en una gala y ya...", empezó a responder.

Pero no conforme con ello, la de Benidorm siguió insistiendo: "Yo lo veía empezar, la verdad. Me llamaron de Sálvame y todo para preguntarme, pero dijo que no sabía nada. Pero ya había visto ahí un 'tonteaco' que flipas. No por tu parte, más por la de él".

Y añadió Sobe: "Viniste a decirme 'es que teía parece que le guste que estén diciendo estas cosas y que me hace estas cosas para luego poder hablar", a lo que contestó Sofía: "¿Ah si? ¿Dije eso? Fue a raíz de un bolo más que nada. Kiko Matamoros tiene su edad, pero ya les gustaría a muchos".

Por último, la navarra confesó las suculentas ofertas que recibió por este affaire: "A mí cuando salió lo de Kiko, flipas con lo que me ofrecían y dije que no a todo. Es una mierda porque me da rabia porque por esa diferencia de edad, ¿es que no me puedo llevar bien con él?".

