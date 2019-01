Tenso rifirrafe entre Risto Mejide y Margarita Robles por la venta de armas: "Eso es hipócrita" Ecoteuve.es 24/01/2019 - 13:40 0 Comentarios

La ministra de Defensa se sienta el domingo en el 'Chester' de Cuatro

Son dos mujeres de armas tomar y con trayectorias profesionales brillantes. Margarita Robles, ministra de Defensa, y Paula Echevarria, actriz que da vida a la sargento paracaidista Martina Ibáñez en la miniserie de Telecinco Los Nuestros 2 serán las protagonistas de Chester Army, nueva entrega del programa presentado por Risto Mejide que Cuatro emitirá el próximo domingo 27 de enero, a partir de las 21.30.

Inteligente, determinada y, como reconoce ella misma, "bastante mandona". Así es Margarita Robles, ministra de Defensa. No le resulta extraño abrirse paso en un mundo tan masculino. Ya lo hizo antaño, en la judicatura. Fue número 1 de su promoción con 23 años y se convirtió así en la cuarta jueza del país. Margarita Robles es la primera ministra de Sánchez que se sienta en Chester.

Risto le preguntará, entre otras cosas, por qué España vende armas a Arabia Saudí, algo que dará pie a un rifirrafe entre presentador e invitada. "Quien tendría que dar explicaciones es quien firmó aquel contrato, quien decidió entregar bombas por mucha precisión que tuviera", explica Robles. "Hay armas de disuasión, no para matar", dice Risto. "Me suena a hipocresía decir que no se quiere que se mate pero se fabriquen armas igualmente".

También se interesará por qué se destina en sus presupuestos más dinero a Defensa que a Sanidad o Educación. La ministra intenta justificarlo -"y se vuelve a producir un momento de tensión con Mejide (ver vídeo).

"Estaría de acuerdo en reducir el presupuesto de Defensa en favor de la Sanidad y la Educación porque creo que en este momento lo más importante son las políticas sociales", dice después.

Sobre Donald Trump, explicó: "Soy muy respetuosa con todos los países y con todos sus presidentes, pero a veces cuando ves los presidentes de algunos países, dices: 'Esto es una maldición".

Paula Echevarria: "De todo lo que se ha dicho de mi vida, un 10% es verdad"

Es una de las actrices más conocidas de nuestro país y un personaje de referencia en el mundo de la moda y las redes sociales. ¿Cómo gestiona Paula Echevarría todas estas facetas? "Una cosa que me dijo una vez una chica y me hizo mucha gracia es: 'Tú gustas a nuestros maridos, pero nos caes bien a nosotras", resume Paula para definir esa dualidad.

De su experiencia militar sacó varias lecciones de vida y alguna que otra herida: "A Rodolfo (Sancho) y a mí nos llegó a salir un callo de poner y quitar un cargador de un kalashnikov". De su batalla diaria con la fama, también tiene conclusiones claras. "No todo tiene precio. Por ejemplo, el año pasado llevé a mi hija a urgencias porque estaba mala. Cuando llegué, había un photocall en la puerta". Y resume: "De todo lo que se ha dicho de mi vida, te puedo decir que han dicho un 10% de verdad".

