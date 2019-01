El polémico comentario de Antonio Tejado sobre San Fermín en 'GH DÚO' que ha desatado las críticas Ecoteuve.es 24/01/2019 - 13:13 0 Comentarios

Los espectadores piden a Telecinco la expulsión disciplinaria del concursante

'Cazamariposas' tildó sus palabras de "escandalosas" y "desagradables"

Antonio Tejado se ha situado en el centro de todas las críticas a raíz de un polémico comentario realizado en GH DÚO sobre San Fermín. Incluso, como sucediera con Suso en la edición VIP, los espectadores están pidiendo al reality su explusión disciplinaria.

Cazamariposas mostró el "desagradable" comentario del concursante sobre este tema "sensible para toda la sociedad". El espacio de Divinity tachó de "escandalosas" las palabras de Tejado y optó por subtitular literalmente su conversación con Carolina Sobe sobre La Manada.

"Pero yo he visto muchas veces tías en San Fermín, mira que no quiero abrir ningún jardín, pero he visto mucho tema voluntario... ¿no? O sea que una chavala se quita la camiseta queriendo a lo mejor... ¿no?", dijo.

Carolina respondió de inmediato: "Que yo enseñe mis tetas no quiere decir que tú me las tengas que tocar". Y Tejado espetó lo siguiente: "Evidentemente, por supuesto. Pero si te ven... ¿no? Se te ven...".

Por su parte, Nuria Marín se mostró muy crítica con el concursante y mostró su enfado: "Es decir que Antonio Tejado sería de ese tipo de hombres muy antiguos, de ese pensamiento pasado de moda que afortunadamente estamos matando, de que si tú enseñas significas que quieres temas y pides guerra".

