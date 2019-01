Un joven con Asperger encuentra el amor en 'First Dates' pese a su confesión sexual: "¡Vaya cagada!" Ecoteuve.es 24/01/2019 - 12:10 0 Comentarios

"Tengo mucha líbido y necesito masturbarme varias veces al día", dijo

Gabriel, un joven de 25 años, acudió a First Dates para encontrar el amor. Este gallego desarrollador de videojuegos llegó muy nervioso al restaurante de Carlos Sobera, a quien explicó que que tenía síndrome de Asperger: "Lo tengo controlado en un 98%, aunque me cuesta mantener la mirada y tartamudeo un poco".

"Más o menos llevo toda la vida soltero", reconocía a Matías en la barra. "Casi siempre, ha sido no correspondido, suelo estar con locas", decía muy sincero antes de conocer a Ana, su cita. También de Vigo, esta chica de 25 años se presentó así: "Me considero rara porque soy una persona de muchas épocas. Si me pillas en una buena, soy genial, pero si me pillas en una mala, y soy rancia total".

La cita comenzó con Gabriel contándole que estaba viviendo "muchas primeras veces", como la primera vez que viajaba solo y la primera vez que tenía una cita a ciegas. A continuación, Ana le preguntó por sus relaciones y él se fue por las ramas haciendo una sorprendente confesión sexual: "Tengo 25 años y estoy en una época de deporte, energía, hormonas... así que tengo mucha líbido y necesito masturbarme varias veces al día".

Ana solo pudo reírse. "Es muy 'riquiño", decía en las entrevistas posteriores. Finalmente, Gabriel reconoció su "cagada": "No te lo tenía que haber dicho, pero de vez en cuando se me escapa alguna cosilla. Me di cuenta demasiado tarde".

Afortunadamente, no fue impedimento para que ella quisiera tener una segunda cita. "si nos caemos bien, fantástico, sino, como vivimos en la misma ciudad, con mirar para otro lado cuando nos crucemos bastará", afirmó Gabriel.

