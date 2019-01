Santi Rodríguez: "Me dio un infarto y mi mujer creía que eran gases" Ecoteuve.es 24/01/2019 - 10:11 0 Comentarios

El cómico visitó el plató de 'El Hormiguero' y habló del duro momento que atravesó

El cómico Santi Rodríguez explicó a Pablo Motos la dura experiencia que atravesó cuando hace dos años sufrió un infarto, algo que ahora ha convertido en obra de teatro donde lo aborda con tono de humor.

"Fue el 27 de julio, el día de mi cumpleaños, me dio un topetazo... fue un infarto raro, porque fue un infarto en el bazo, que yo no sabía ni que existía. No afectó al corazón", explicó el cómico.

"Yo estaba con mi mujer en un hotel todo incluido y noté que me estaba poniendo malo. Se lo dije y me contestó que me comiera unas gambas... luego me dijo que ella creía que eran gases, porque para ella todo son gases", continuó relatando en El Hormiguero.

"¿Y la ambulancia? Yo nunca he ido en una y tengo la curiosidad de saber cómo es ir en ambulancia. ¿va rápido?", se interesó el presentador de Antena 3.

"Una velocidad... Me tenía que haber ido en taxi, si no estuvieran en huelga", bromeó Rodríguez. "Vas muy deprisa y luego llegas a urgencias y te toca esperar".

