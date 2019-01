El mensaje de Frank Blanco a los taxistas: "Los periodistas están para contar lo que pasa, no para juzgar" Ecoteuve.es 23/01/2019 - 19:11 0 Comentarios

'Zapeando' ha rescatado las tensas situaciones que se han vivido durante la huelga

Frank Blanco se ha mostrado muy crítico con la actitud que están teniendo algunos taxistas con los periodistas que están cubriendo la huelga en las ciudades de Madrid y Barcelona contra las VTC.

El presentador se ha referido a situación de tensión como la que ha vivido su compañero, el reportero de Espejo Público Raúl García en las inmediaciones de Ifema, que ha sido increpado por varios conductores al grito de "televisión manipulación" mientras la policía decidía llevárselo.

Tras ver las imágenes de lo sucedido, Blanco ha tomado la palabra. "Les mandamos un abrazo a nuestros compañeros reporteros. Se están jugando el físico para contar lo que pasa", ha dicho.

"Estamos en el año 2019 y, a lo mejor, todavía tenemos que recordar que los periodistas están ahí para contar lo que pasa, no para juzgar a nadie. El conflicto no es entre taxistas y prensa, la prensa no está para entrar en conflicto, los que juzgan son los ciudadanos al ver según qué cosas", ha terminado.

