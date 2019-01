Fran, ganador de 'Pasapalabra': "Da rabia que Hacienda se lleve casi la mitad del bote, pero no soy avaricioso" Adrián Ruiz 23/01/2019 - 17:41 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al flamante vencedor del concurso de Telecinco

El asturiano, fan de 'Los Lobos' de '¡Boom!': "Los admiro y sé que se llevarán el premio"

"Boris Izaguirre me ha dado suerte: estuvo en mi primer programa y en el último"

Fran González logró este martes la gran hazaña de su vida. El asturiano consiguió completar al fin el rosco de Pasapalabra alzándose con un bote de más de 1,5 millones de euros. "Lo primero que pensé fue que ya podía por fin cumplir todos los sueños que tengo y tener una vida holgada con mi familia", declara el concursante a ECOTEUVE.ES tan solo un día después de su victoria.

Sin embargo, tal y como él mismo ha confirmado, Fran no podrá embolsarse la totalidad del premio, ya que Hacienda se llevará una parte importante del mismo. En concreto, se le aplicará una retención del 48%, el tipo impositivo máximo en Asturias."Da rabia, porque esto es algo que yo he ganado con mi esfuerzo, no una lotería. Pero bueno, no soy avaricioso y sigue siendo mucha pasta", dice el joven, que se llevará 'limpios' unos 814.000 euros que destinará a su familia, a una ONG y a viajar y completar su formación profesional.

Además, Fran se moja a la hora de responder si se ha planteado participar en ¡Boom! (programa rival de Pasapalabra) tras conquistar el concurso de Telecinco. "Por ahora no. Sería una falta de respeto para Los Lobos, que llevan luchando como jabatos año y medio. Yo los admiro muchísimo a ellos, son buena gente y sé que se llevarán el bote en algún momento", asegura.

¿Cómo se siente tras su hazaña?

Fenomenal. He recibido muchas muestras de cariño a través de las redes sociales y también por la calle. Es un sueño. Notar el aprecio de tanta gente es mejor que el dinero del premio, para mí eso es impagable.

¿Hace cuánto se grabó el programa en el que conseguía el bote?

El programa se grabó el 28 de diciembre del año pasado.

¡El Día de los Inocentes!

Efectivamente, ya te puedes imaginar por qué estaba tan incrédula mi madre. (Ríe).

¿Le ha costado mucho mantener el secreto?

Algunos de mi familia lo sabían, pero sí que tuve que disimular con la gente de la residencia y del máster. Yo también tengo la virtud de no cacarear mucho en exceso, soy bastante discretos. Había días en los que me preguntaban y yo respondía: "La verdad es que lo veo un poco complicado, está jodido...". Otros sí les decía que estaba al caer y les dejaba la indirecta sin decirles nada.

¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza al escuchar el último 'correcto' de Christian Gálvez?

Que podía ya por fin cumplir todos los sueños que tengo en la vida y tener una vida holgada con mi familia. También me acordé que al día siguiente tenía que ir a clase, pero bueno, ya era ir un poco más desahogado, con más ilusión.

Gálvez salió corriendo hacia usted para celebrarlo. Se han hecho muy buenos amigos, ¿no?

Christian se lanzó hacia mí. Ya me había advertido de que él abrazaba fuerte y todavía tengo el brazo dolorido de los golpes. (Ríe). Christian para mí es un amigo muy importante, es de los que se quedan para siempre. Nos trata a todos divinamente y es muy buena persona además de un chaval aplicado y luchador. Él tiene pasión y eso es algo muy importante en la vida.

¿Ha hecho otros amigos entre los famosos del programa?

He coincidido con mucha gente, con algunos incluso hasta dos veces. Uno de los más especiales es Boris Izaguirre, que es curioso, pero estuvo en mi primer programa cuando llegué en marzo y ha estado en el último. Ha sido como cerrar el círculo. Todos los famosos han tenido muy buena disposición y me lo he pasado muy bien con todos.

Sin duda Boris ha sido talismán, le ha dado suerte...

Así ha sido sí...

¿Cómo se preparaba para alcanzar el bote? ¿Cuál es la clave del éxito?

Llevaba varios años preparándome. Lo básico es verse todos los roscos y analizar las palabras raras. He buscado la base etimológica de muchas palabras por lo que pudieran preguntar o si me encontraba con alguna palabra extraña. Y no es que me haya estudiado el diccionario como tal, pero sí que alguna vez le he dado un repaso a ciertas palabras. Un poco de todo sin obsesionarme, porque tampoco se puede abarcar tanto.

Ha ganado más de un millón y medio de euros, pero Hacienda se lleva una buena parte del premio. ¿En cuánto se le queda finalmente?

Pues todavía no lo sé exactamente, pero creemos que Hacienda se queda un 48% del premio, poco menos de la mitad.

¿Le parece justo?

¡Qué te voy a contar! Es algo que yo he ganado con mi esfuerzo, no es como cuando a alguien le toca la lotería, que es algo más azaroso. Puede pasar o no pasar. Esto da más rabia porque supone un trabajo, pero bueno... yo no soy avaricioso y sigue siendo mucha pasta con la que ayudar a mucha gente. Eso es lo que más importa.

¿Qué hará entonces con esos 800.000 euros?

Va a ir para mi familia, para una ONG que hacen una labor muy importante, para seguir mi formación y viajar mucho. Me gustaría aprender más idiomas y guardar parte para el futuro. Todavía tengo 29 años y me queda un porvenir. Bueno, tampoco quiero ser mal agorero. Ojalá haya muchos años por delante. En todo caso, esto es un gran colchón.

Tiene muchísimos fans. ¿Le paran por la calle?

Sí, de hecho, ya tengo encargado un pasamontañas por si acaso. (Ríe). Hay un poco de furor, pero la gente es muy amable. Me paran en todos sitios: en la residencia, en la universidad, en la calle... Las muestras de cariño me enriquecen y me siento orgulloso de poder generar emociones en gente que no conozco.

También, como siempre, hay algún hater (unos pocos) que dice que había favoritismo con usted en el programa. ¿Notaba que había algún rosco más difícil que otro?

Tiene que haber de todo. Siempre va a haber comentarios, pero yo me quedo con lo bueno de las personas. Lo malo no me interesa lo más mínimo. No les doy importancia, prefiero quedarme con la gente que me aprecia tal como soy.

Exconcursantes de Pasapalabra han dado el salto a Boom. Una vez logrado el éxito en Telecinco. ¿Formaría equipo con otros compañeros para participar en el concurso de Antena 3?

Hombre... a corto plazo diría que no porque estoy un poquín saturado de concursos. Quiero disfrutar ahora, descansar y acabar el máster que es muy importante para mí. En un futuro ya se verá. Por ahora no, porque además sería una falta de respeto para Los Lobos, que llevan luchando como jabatos año y medio. Yo los admiro muchísimo a ellos, son buena gente y sé que se llevarán el bote en algún momento. Al final, estos concursos son así. Hay que tomárselos con tranquilidad y, como me ha pasado a mí, al final será satisfactorio. Ahora disfrutaré con mi gente y el futuro está por escribir todavía.

Esta tarde regresa al concurso. ¿Cómo será esta competición especial de Academia de Pasapalabra?

Estaremos 16 concursantes de distintas etapas y habrá un gran sorteo al principio para separarnos y saber quiénes son nuestros rivales. Vamos pasando rondas y a ver hasta dónde llegamos. Va a ser trepidante y recomiendo a todo el mundo que no se lo pierda.

¿Le ha cogido el gusto a esto de la tele?

Sí, le he cogido un poco de gustirrinín. Pero no es mi hábitat natural. A mí me gusta estar en el laboratorio, con mi gente... Pero estoy encantado con todos porque me han tratado súper bien. No tengo la más mínima queja. Ha sido una experiencia maravillosa y ya veremos qué pasa en el futuro.

