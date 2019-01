La espectacular caída de Kiko Rivera tras quedarse 'embarazado' en 'GH DÚO' Ecoteuve.es 23/01/2019 - 10:59 0 Comentarios

El hijo de Isabel Pantoja resbaló mientras realizaba la prueba semanal del reality

Telecinco emitió este martes una nueva entrega del Límite 48 Horas de GH DÚO. El reality volvió a celebrar un nuevo debate a falta de dos días para la segunda expulsión de la edición. Antonio Tejado, Yurena, Irene Rosales y Kiko Rivera realizaron sus últimos alegatos y este último fue salvado al obtener el porcentaje de votos más bajo.

El hijo de Isabel Pantoja fue uno de los grandes protagonistas de la noche y acaparó rápido la atención de los espectadores con un momentazo a pocos minutos de comenzar el programa. Jorge Javier Vázquez explicó a los concursantes que esta semana, todas las parejas se iban a quedar embarazadas teniendo que enfrentarse a su correspondientes partos. Estos serán recreados con descargas eléctricas que simularán los dolores que sufren habitualmente las mujeres.

Durante los primeros días, el integrante de la pareja que se quede embarazado tendrá que portar durante todo el día una barriga postiza de dos kilos de peso. Estas fueron repartidas durante el programa y Jorge Javier invitó a los hombres de la casa a que fueran ellos los que las llevaran. Así pues, todos acudieron al confesionario en directo a recogerlas.

Y fue en su regreso a la casa cuando Kiko Rivera protagonizó una espectacular caída que fue recogida por las cámaras del reality. El DJ resbaló al entrar en el salón provocando la sorpresa de Jorge Javier y su inminente preocupación. Al ver que no le había ocurrido nada, explotó en una gran carcajada que acompañó todo el público de plató.

"Madre mía... Kiko te has pegado un castañazo...", le dijo el presentador. "Me acabo de pegar la hostia más grande del mundo", dijo el concursante entre risas mientras su mujer, Irene Rosales, apuntaba que "todas las embarazadas se caen". "¿Te has dado en la cabeza?", le preguntó Jorge Javier interesado entre bromas en si el golpe había podido afectar al 'niño' que está gestando.

