Pablo Carbonell se disculpa por lo que dijo sobre Julen en 'Viva la vida': "Perdón por la torpeza"

El cantante afirmó a Emma García que sería un "milagro" que el pequeño saliera vivo

Pablo Carbonell ha pedido perdón públicamente después de sus declaraciones que realizó el domingo en Viva la vida sobre el angustioso rescate contrarreloj de Julen, el niño de dos años que cayó hace semana y media a un pozo de Málaga, el pasado domingo en Viva la vida.

El humorista empezó a contestar así cuando Emma García le preguntó por ello: "Pero vamos a ver, Emma, ¿cuánto tiempo lleva ese chiquillo metido en ese agujero? ¿Lleva seis días dentro del agujero? Con dos años, después de haber caído 100 metros...".

"¿Y han metido algo de comida? ¿Algo de bebida? ¿Con un algo? ¿Con una caña de pescar? ¿Sabemos algo de eso? Porque es que...si sale vivo será un verdadero milagro. Yo no quiero ser mal agorero, pero, ¿un niño, siete días, en un sitio oscuro con ese oxígeno? ¿Y sin alimentos? ¿Y sin bebida?", continuó provocando una oleada de fuertes críticas en redes por su poca sensibilidad.

Carbonell ha salido al paso a raíz de un mensaje en Twitter: "Yo no veo televisión. Mis opiniones fueron más bien preguntas y mi desolación ante los datos me llevaron a mandar un abrazo sentido a los padres, y a todo Totalán por extensión. Me faltó decir que sea cual sea la resolución hay que seguir adelante. Perdón por la torpeza".

