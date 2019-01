Antonio Tejado, desesperado tras una bronca con Candela, amenaza con abandonar 'GH DÚO' Ecoteuve.es 23/01/2019 - 10:53 0 Comentarios

El concursante, que está nominado, rompió a llorar en directo este martes

Antonio Tejado vivió este martes su peor noche en GH DÚO. El concursante protagonizó varias discusiones con su novia Candela, hasta el punto de amenazar con abandonar. "Esto no me compensa".

"Yo quiero disfrutar del concurso, pasármelo bien y reírme, pero no llevarme estos malos ratos", dijo entre lágrimas después de una pelea con Candela, con quien discute habitualmente.

Entre otras cosas, su pareja le acusó de haber tonteado con Sofía Suescun, algo que fue desmentido por todos los compañeros de la casa. "Candela es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer", sentenció Carolina Sobe.

El momento más tenso se produjo cuando Jorge Javier acusó a Tejado de "coartar la libertad de Candela". Lo dijo después de ver un vídeo en el que el concursante intentaba convencer a su novia para no discutir tanto en las galas en directo cuando les pusieran los vídeos de sus enfrentamientos. Tejado criticó esta acusación -"me duele que me digas eso, Jorge"- y amenazó con abandonar.

El jueves está nominado con Yurena y Kiko Rivera. Irene Rosales, por su parte, se salvó al ser al menos votada.

