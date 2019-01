Verdeliss ('GH VIP') desvela entre lágrimas por qué está en el hospital: "He roto aguas dos meses y medio antes" Ecoteuve.es 22/01/2019 - 13:54 0 Comentarios

La youtuber confirma que ha sufrido una grave complicación en su embarazo

Verdeliss ha confirmado por fin el motivo por el que está ingresada en el hospital. Hace unos días, la influencer compartía un vídeo llorando desde el centro médico en el que se encontraba que hizo saltar todas las alarmas. Los fans de la concursante de GH VIP 6 se preocuparon por su estado y este mismo martes la joven ha explicado lo ocurrido en su canal de Youtube.

Acompañada de su marido y desde la cama del hospital, Verdeliss ha explicado que hasta ahora no ha tenido fuerzas para contar lo sucedido: "Nos encontramos en una situación complicada, ojalá no la estuviésemos viviendo. No tenemos una certeza de saber lo que no espera, tengo miedo, porque todo esto afecta a nuestra hija", empezó diciendo en unas palabras que confirmaban la sospecha de una complicación en la gestación de su séptimo hijo.

"He roto aguas a la semana 30 de embarazo. Faltarían 10 semanas para su fecha probable de parto, dos meses y medio", ha explicado. "Esperaba que la primera experiencia de mi hija al nacer fuese diferente. A tener que aceptar que mi hija nazca con dificultades", siguió relatando antes de romper a llorar.

"Preparábamos con mucha ilusión este embarazo pero tenemos que permanecer dentro de un hospital con un bebé chiquitito en una incubadora. Me da mucha pena, al saber que cuando nazca se va a tener que enfrentar a algo muy duro", ha declarado agradeciendo el control médico que está teniendo en la clínica que se encuentra. "Trató de centrarme en lo positivo, ella nos manda señales y ahí sigue dando pataditas", aseguró emocionada agradeciendo las muestras de apoyo de sus seguidores.

