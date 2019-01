Buenafuente fusiona a Errejón con Miki ('OT') y 'La Venda' tras su terremoto con Podemos Ecoteuve.es 22/01/2019 - 11:50 0 Comentarios

'Late Motiv' emitió un divertido gag con la nueva canción de España para Eurovisión

Andreu Buenafuente se hizo eco este lunes en Late Motiv de la elección de Miki como representante de España en Eurovisión con La Venda. El presentador ironizó con el tema que defenderá el catalán el próximo 18 de mayo en el Expo Tel Aviv de Israel.

"¡Qué ilusión! Miki y La venda, que parece un capítulo de Pato Aventuras, pero no", empezó bromeando el cómico. "Ya que no ganamos, vamos a bailar a Eurovisión. No tanta cosa mística, tanta épica. Esto luego en las fiestas patronales lo va a petar. Eurovisión es un día, el verano es muy largo", defendió Andreu, que se mostró positivo con la elección.

"Vamos a llevar un acordeón a Eurovisión. ¡Bravo! Creo que este año sí... ¿y si lo petamos? ¿Y si los cogemos a todos descolocados, a los del Este que no nos pueden ni ver? En el Este son muy de eso cuando se ponen festivos", señaló entre bromas el presentador, que tiró una cariñosa pullita a Alfred minutos antes de entrevistarle en plató. "No como el año pasado... La parte buena es que es más fácil quedar mejor. Tampoco quiero hacer sangre con él, que hoy viene de invitado con toda la ilusión", afirmó.

Buenafuente fusiona a Miki con Íñigo Errejón

Esta no fue la única referencia hecha en el programa con Eurovisión. Durante la emisión, el espacio lanzó uno de sus habituales montajes de vídeo en el que aparecía Íñigo Errejón en el plató de OT entonando varias estrofas de La Venda.

"La venda ya cayó y solo quedó la alegría. La venda ya cayó y empezarán nuevos días. La venda ya cayó avivando fantasías. La venda ya cayó y serás como querías", recita el político en una canción que parece que le viene idónea al cataclismo que ha vivido durante los últimos días tras anunciar su alianza con Manuela Carmena.

Errejón recogió en su Twitter la parodia de Late Motiv e ironizó barajando la posibilidad de que este pueda ser el tema que utilicen durante los próximos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo. "Pues ya estaría la canción de campaña", afirmó el político.

Pues ya estaría la canción de campaña ???? — Íñigo Errejón (@ierrejon) 21 de enero de 2019

