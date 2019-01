Gonzo pone rostro a lo que hay 'Detrás del muro': "Los sueños no son exclusivos del primer mundo" Marco Almodóvar 12:50 - 22/01/2019 0 Comentarios

El reportero de 'El intermedio' conduce este reportaje de La Sexta sobre la migración a EE.UU.

"No nos importa apostar por géneros complicados en La Sexta", afirma el director de la cadena

Carmen Aguilera lo dirige: "No buscamos el morbo, ni incidimos más en las desgracias"

"No saben el peligro que se siente, estar sin rumbo y con miedo a todo. No saben lo que es perderlo todo y salir sin nada". Estas son las angustiosas palabras de Yooselin, una joven de 22 años estudiante de Medicina que tuvo que huir de Nicaragua con su madre y su hijo.

Ella es una de las protagonistas de Detrás del muro, el documental de Gonzo dirigido por Carmen Aguilera, la directora de El intermedio, y que emite La Sexta este martes (21.30). [Gonzo: Los medios de comunicación no lo estamos haciendo bien con Vox]

Detrás del muro es de aquellos programas que te dejan con mal cuerpo pero que es "necesario" ver. Cuando hablamos de migración, nuestra mente visualiza a un ente, ya sea en la valla de Melilla o en la frontera de México con EE.UU.. Sin embargo, no les ponemos ni cara ni conocemos sus historias.

Nos quedamos en dar voz a "quienes levantan" ese muro, como Trump o, ahora en España Vox. Gonzo sí da la oportunidad a los migrantes: "Queremos trasladar a este primer mundo que tener sueños, esperanzas y proyectos de vida no es exclusivo de quienes tienen posibilidades, todos tienen sueños".

"No nos importa apostar por géneros complicados en La Sexta"

El documental, que coincide con el segundo aniversario de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, refrenda el compromiso de La Sexta con la migración, "uno de los principales problemas del S.XXI", y llega después de poner el foco en Gaza o en el Astral con Salvados.

"No nos importa apostar en prime time por géneros complicados para la audiencia masiva, pero es muy bueno poner cara y ojos lo que muchos se atreven a opinar en muchas tertulias", asegura Mario López, director de la cadena.

Por otra parte, Aguilera insiste en la "responsabilidad" de los medios en cambiar el "marco comunicativo" que tenemos sobre la migración. ¿Y cómo se cambia? "Por lo menos no responsabilizar al migrante", contesta Gonzo.

"A la hora de intentar justificar las medidas que se toman, es difícil convencer a la población que no vamos a dejar a alguien y que la vamos a dejar morir en el desierto. En cambio, si decimos que son violadores y que traen el ébola, entonces igual sí. Queremos mostrar que esto no ocurre con la inmensa mayoría".

Gonzo huye del morbo: "¿Aporta algo más?

Como cuentan sus creadores, la idea original era hacer "un reportaje más" para El intermedio. "Nos dimos cuenta de que todo lo que estaba ocurriendo con Trump superaba el marco del programa y debíamos hacer una película", cuenta su directora.

Así pues, con la ayuda de Save The Childen, Gonzo se desplazó un mes (a finales de verano) a Centroamérica recabando testimonios. "Ha sido una dirección colegiada. Él estaba sobre el terreno y yo me comunicaba desde Madrid con él. El objetivo era encontrar buenas historias personales", apunta Aguilera.

Detrás del muro huye del sensacionalismo. "No hemos pasado la línea. Gonzo se acerca a las historias con un respeto absoluto. No buscamos el morbo, ni incidimos más en las desgracias de la gente. Somos respetuosos y escuchamos". Así las cosas, el documental no muestra planos cortos de las heridas de los protagonistas ni el periodista entra en detalle sobre una violación en grupo. "¿Aporta algo más? No es necesario".

"Las políticas migratorias se cambiarán por la presión de la sociedad"

El documental va dirigido "a todos los ciudadanos". "Quiero que lo vea gente como mis padres o personas que no tienen la posibilidad de viajar o salir del pueblo donde viven, que se quedan en los titulares de los informativos o no tiene tiempo de leer los periódicos y que ven la migración como un tema de la agenda mediática".

En este sentido, Gonzo cree que "las políticas migratorias se van a cambiar por la presión de la sociedad" y que aunque discursos como el de Santiago Abascal (Vox) no cambiarán, sí se percatarán de que de seguir por ese camino, perderán votos. "También quiero que lo vean los embajadores de Guatemala o El salvador para que vean qué imagen dan los ciudadanos en otros países".

