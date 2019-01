Eva González rompe a llorar en 'La Voz' ante la dura historia de un joven que sufrió 'bullying' Ecoteuve.es 22/01/2019 - 10:18 0 Comentarios

Andres Martín logró cautivar a Pablo López y Antonio Orozco con su actuación

Antena 3 emitió este lunes la quinta noche de Audiciones a Ciegas de La Voz. Pablo López, Paulina Rubio, Luis Fonsi y Antonio Orozco continuaron en la búsqueda de nuevos talentos para conformar el equipo con el que competirán en Las Batallas. Y de entre todos los concursantes que se subieron al escenario, uno consiguió poner las emociones de todos a flor de piel.

Se trataba de Andrés Martín, un joven de 22 años que explicó que se ganaba la vida tocando en el metro de Madrid y que sorprendió a todos al contar el episodio más difícil de su pasado. "He pasado una infancia muy dura, fui víctima del bullying. La música ha sido mi única amiga", aseguró durante su presentación relatando que el acoso escolar le llevó a una dura depresión que, gracias a su familia y la música, pudo superar.

Acto seguido, Andrés se subió al escenario para interpretar el tema Dancing on my own, de Calum Scott. Enseguida, el público se puso en pie y Pablo López y Antonio Orozco giraron sus sillas ante la sorpresa del concursante, que se tiró emocionado al suelo tras terminar su actuación.

El momento provocó las lágrimas de Eva González, que celebró junto a su familia el éxito del aspirante. "Has conseguido que ni Antonio ni yo nos pelemos por ti, sino que estemos agradecidos de que entres en el concurso", le dijo Pablo López, que terminó convenciendo al artista para que se integrara en su formación.

