Belén Esteban desmiente que Ylenia tenga "ningún problema": "Al entrar en 'GH DÚO' te hacen pruebas médicas" Ecoteuve.es 21/01/2019 - 20:09 0 Comentarios

La colaboradora asegura que no va a permitir insinuaciones sobre su amiga

Ylenia está siendo la gran protagonista de GH DÚO en sus primeras semanas de concurso. Su amor-odio con Fede, que la dejó sola con Raquel en una relación que ha dinamitado estos días la casa del reality, la colocó enseguida en el centro de atención del programa de Telecinco.

La de Benidorm protagonizó una gran bronca con la extremeña y tuvo un comportamiento que, según Belén Esteban, no tiene ninguna justificación. "No tiene excusa. Ylenia ha estado fatal y lo tengo que decir", ha empezando diciendo reconociendo el difícil carácter de su amiga.

"Ella está con el bucle de que no tendría que estar con Raquel. Raquel en lo mínimo que le dice, y sé que es complicado callarse, la otra entra en brote que no tiene defensa ninguna. Ylenia se calienta y llegamos a lo que llegamos", ha opinado antes de lanzarse a desmentir que este comportamiento se deba a algún tipo de "problema de salud".

"Mi amiga Ylenia tiene un problema de personalidad, no tiene ningún problema que la gente quiere llegar a insinuar. Si lo tiene que digan cual, porque de ser así no estaría en ningún reality. Al entrar te hacen pruebas médicas y no voy a permitir que nadie lo lleve por ese lado", ha dejado caer la de San Blas.

Ylenia confiesa su coqueteo con las drogas

Tras el bombazo de Kiko Rivera confesando haber sido adicto a la cocaína hasta hace año y medio, Ylenia se vio animada a contar que ella también ha coqueteado con las drogas. "Yo pienso que nunca he tenido una adicción grave. Pero sí que es verdad que en el mundo de la noche de Madrid, a veces se te va o puedes hacer ciertas cosas que no harías si no vivieras en ese mundo", empezó diciendo, insistiendo en que se sentía muy "identificada" con Kiko Rivera. "Yo también me he tenido que apartar de todo eso porque podía llegar al punto que él llegó", recordó la de Benidorm.

PUBLICIDAD