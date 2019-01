El motivo por el que Terelu Campos ha hecho llorar a Paz Padilla en 'Sálvame' Ecoteuve.es 20:15 - 21/01/2019 0 Comentarios

La hija de María Teresa Campos retoma el trabajo tras su operación

Terelu Campos ha reaparecido en Sálvame tras someterse, hace unos meses, a una masectomía y ha agradecido públicamente a Paz Padilla el apoyo durante el proceso de recuperación.

"No ha habido un solo día que no hayas llamado o puesto un mensaje, igual que lo he hecho en privado, quería hacerlo públicamente, pase lo que pase, sé que tendré una llamada, un cariño, un mensaje tuyo", ha dicho la hija de María Teresa Campos, para agradecer el interés a una emocionada Paz Padilla.

"Ay, no me hagas esto. Ya te queda muy poco para recuperarte", ha contestado la presentadora del programa de Mediaset, que rompía a llorar y volvía a abrazar efusivamente a Terelu Campos.

Terelu también ha querido tener algunas palabras de agradecimiento para el equipo de Sálvame, que también se ha preocupado por el estado de su rehabilitación tras someterse a una operación el pasado 13 de octubre.

PUBLICIDAD