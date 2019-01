El mensaje de Esperanza Gracia tras salir del hospital: "Sabía que el eclipse lo vería en casa" Ecoteuve.es 21/01/2019 - 18:17 | 19:05 - 21/01/19 0 Comentarios

La vidente de Mediaset agradece todo el apoyo recibido durante su ingreso

Esperanza Gracia ha abandonado ya el Hospital de la Paz de Madrid donde se rehabilitaba desde hacía más de una semana. La querida vidente de Mediaset ha mejorado y se ha animado a escribir ya desde su casa un mensaje a sus seguidores en su blog en Telecinco.

Aunque no ha dado detalles sobre su enfermedad, se ha expresado de una forma positiva sobre la situación que le ha tocado vivir: "Las noches son largas cuando no puedes dormir, pero yo no dejaba que el miedo ni la desesperanza se apoderaran de mí. Yo sabía que era un ciclo que tenía que pasar, y el túnel tenía salida", asegura.

No obstante, sí ha hablado de los primeros momentos en el hospital. La vidente ha explicado a sus sus seguidores que "se desubicó cuando ingresó, como si se hubiese metido en un agujero negro del que no podía salir".

Esperanza Gracia afronta con optimismo su recuperación, como da a entender y, por supuesto, confía en sus mejores aliados: los astros. "Siempre confié en que el siguiente eclipse, un eclipse de Luna en el signo de Leo, lo vería desde mi casa. Y así ha sido. Ahora siento que la vida me ha dado otra oportunidad, y voy a aprovecharla al máximo", ha concluido, mientras agradecía a sus seguidores las muestras de apoyo.

