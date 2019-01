Miki, tercer catalán consecutivo en Eurovisión: "Represento a España y me voy a dejar la piel" Marco Almodóvar 21/01/2019 - 17:16 | 17:52 - 21/01/19 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al cantante, que viajará a Israel el próximo mayo con 'La Venda'

"Voy a trabajar para que todo el mundo esté orgulloso y Europa decidirá", afirma

"Una puesta en escena más provocativa y más potente nos daría puntos"

Miki vio desde su "cama" cómo Amaia y Alfred enseñaban su historia de amor a toda Europa con Tu canción. Un año después, el cantante catalán será quien represente a España en el Festival de Eurovision que se celebrará el 18 de mayo en Israel con La Venda, un tema divertido, alegre y sobre todo, bailable, compuesto por La Pegatina.

En su carrera hacia Tel Aviv, el artista asegura que dejará aconsejarse por los expertos y dice que quiere tomar partido de todas las decisiones que rodeen a la candidatura. Además, pide un esfuerzo a TVE para conseguir "una puesta en escena más provocativa y potente" que haga que España salga por fin de los últimos puestos.



Sobre el proceso de selección, Miki ha zanjado la polémica en torno a la "desgana" que habían mostrado algunos de sus compañeros, especialmente María y Natalia. De hecho, fueron muy criticadas por pedir el voto para La venda de Miki en un vídeo que él asegura que se "sacó de contexto" porque "era una broma": "Son unas profesionales y han defendido su canción a muerte", reconoce a ECOTEUVE.ES.

¿Cómo te sientes?

Muy contento y orgulloso de que se haya reconocido mi trabajo.

¿Qué pensaste cuando te ofrecieron 'La venda'?

Pensé que podíamos liarla parda porque era una canción que me gustaba mucho, que era festiva y que era algo que me podía ir bien a mí.

¿Era el tema con el que te hubiera gustado ir a Eurovision?

También me hubiera gustado mucho ir con Natalia para repartir la responsabilidad.

¿Crees que esta canción es la que más puede diferenciar a España en el festival?

Últimamente se han llevado bastantes baladas y creo que esto puede ser un antes y un después. No me creo que vaya a ser la diferencia, pero me gusta que hayan escogido un tema alegre, festivo y con esos ritmos bailables.

¿Qué consejo te dio Alfred después de la gala?

Me dijo que era una oportunidad increíble, que me empapase de todo porque conocería a un montón de gente que me podría ayudar en el futuro y que es una carrera de fondo en la que no dejas de crecer. Y eso es lo que quiero. Me voy a dejar la piel.

¿Qué es lo que te da más miedo?

No estar a la altura. Pero ese miedo lo he tenido siempre, también dentro de la academia. A lo mejor no hay que verlo como una competición, obviamente se va allí a dar lo mejor de uno e intentar ganar, pero yo creo que es compartir la música con Europa.

¿Te preocupa el puesto en el que quedes?

Para nada. Yo lo voy a hacer lo mejor que pueda, voy a trabajar para que todo el mundo esté orgulloso de cómo ha quedado y Europa decidirá.

¿Estás preparado para quedar en los últimos puestos?

Estoy preparado para todo. Tampoco hay que pensar que España siempre va a quedar última, ¿no? Hay que ser positivo.

¿Te gustaría involucrarte en todo lo que supone la candidatura?

Por supuesto. Todo lo que yo vaya a defender encima de un escenario, me gustaría que pasara por mí. Voy a dejarme influenciar por todos los expertos que hay alrededor, pero yo quiero dar mi opinión.

¿Cómo te gustaría que fuera la puesta en escena?

Yo soy una persona que voy igual tanto en las galas como en la calle. Yo no sé aparentar, lo siento mucho. No creo que vaya a ponerme un esmoquin, que a lo mejor me apetece y me lo pongo. No me ha dado tiempo a imaginármelo, pero tiene que ir acorde con la canción, que es alegre y divertida. Así que no habrá una persona llorando detrás.

¿Cómo habéis vivido la preselección ? ¿Os habéis apoyado entre los concursantes?

No os podéis imaginar cómo nos apoyamos para todo. He encontrado a 15 personas que como se vayan de mi vida, sentiré que me falta un brazo. Cuando uno estaba de bajón, alguien le subía. Cuando alguien estaba crecido, otro le relajaba. Todo el rato nos estábamos encontrando el equilibrio.

¿Con quién tienes mejor relación de OT?

Si tuviera que hacer mi top, me quedaría con Alba, Natalia y Joan, que se viene a vivir a mi casa.

No vas a dejar Barcelona por Madrid

El otro día fui -no iba desde que tenía cinco años- y me pareció precioso. Es enorme, súper amplio. Estoy enamorado de Barcelona, pero Madrid me gusta mucho y al igual que me gustaría vivir dos meses en Canadá, también me gustaría vivir allí un tiempo.

¿Has podido hablar con tu hermano Eloy? ¿Y tus padres?

Al primero que vi ayer de mi familia fue mi hermano. Yo no podría ser nada sin él. Es igual que mis padres: 'Si tú eres feliz, nosotros te vamos a apoyar en todo lo que hagas'. En esto tengo una suerte enorme.

¿Has hablado con algún profesor?

Manu Guix. Me ha dicho: '¡Capullo, La venda a la gira!' Tenemos un grupo de Whatsapp con los profesores y todos me han felicitado: Noemí, Mamen

¿Itziar Castro también estaba en ese grupo?

No, estamos los que acabamos.

¿Qué te ha dicho Famous?

He dormido con él en el hotel. Se fue antes de fiesta y cuando ha llegado me ha dado un abrazo. Es el oso amoroso más grande de España.

Sobre la desgana de tus compañeras María y Natalia por ir a Eurovisión, hubo un vídeo en el que aparecían pidiendo el voto a La venda. ¿Cómo lo has vivido de primera mano?

Hay tanta malinterpretación de todas las cosas que hemos hecho y de lo que ha ido ocurriendo tanto dentro de la academia como fuera, que ya es como que nos relajamos los unos a los otros. El vídeo de María y Natalia es un vídeo sacado de contexto totalmente en el que María se le cae la maleta en el puñetero tren y dice 'la venda ya cayó'. Y luego Natalia, por hacer la gracia, lo dice. Punto. Era una broma. Lo que menos esperas es que se recorte por allí y por aquí y se publique así. Son unas profesionales que te cagas, han defendido su canción a muerte.

Eres catalán [como Alfred y Manel Navarro, sus predecesores] ¿Estás preparado para que miren con lupa todo lo que hagas y digas?

Por supuesto. Que me pregunten lo que quieran porque yo voy a representar a España en Eurovision, que es un Festival de música.

Eso le ocurrió a Alfred...

Es inevitable. Hay que fijarse en la música y la diversidad cultural. Yo creo que los eurofans son mucho más inteligentes como para meter el dedo en la yaga en cosas así y hacer polémicas que solo pueden perjudicar. Seguro que no lo hacen.

Que un catalán cante un fragmento en acento andaluz es gracioso.

¡Si toda mi familia es andaluza! España tiene una riqueza cultural enorme y si podemos mezclar en una sola canción todo eso en Europa, que es otra mezcla increíble ¿qué puede haber mejor?

¿Pero tienes miedo a que se politice?

No, para nada. ¿Cómo se va a politizar? La música une.

¿Cómo llevas los memes que hacen sobre ti? El último es que te vas a aprender todos los pronombres en todos los idiomas inclusivos.

Es brutal. En inglés no hay femenino, así que menos trabajo tengo. Me hace gracia que se hagan bromas de ese tipo. Sin más.

¿Cómo crees que vas a asumir las futuras críticas?

Las que sean constructivas y las que crea que me van a mejorar como artista, las cogeré. Pero las que me deseen la muerte, que hay unas cuantas, las obviaré.

¿Te ves preparado para recibir todo tipo de comentarios?

De todo. Me encanta que haya gente experta. Es muy divertido tener una visión de todo lo que pasa y que cuando opinen no se queden en un 'bien' solamente.

¿Qué tal te defiendes con el inglés?

Yo tengo el Advanced y era profesor de inglés antes de entrar en la academia. Mis padres siempre se han preocupado de que lo estudiara y me gusta muchísimo. Siempre digo: mi propósito es ir al francés y cuando tenga un nivel de Advanced, iré a por el italiano. Y así hasta saber el máximo de lenguas posibles.

Tras La Venda, ¿te planteas alguna colaboración con La Pegatina?

Con muchísima gente. Y obviamente que Adrià Salas está ahí. Me gustaría trabajar con Nil Moliner, Arnau Griso, Alfred, Charango Internacional me moriría si cantara con Matt Bellamy, el cantante de Muse.

¿Echaste en falta a Amaia en la gala de este domingo?

Si no vino es que no habrá podido. No voy más allá de las cosas. No me sentó mal.

¿Por qué crees que año tras año España fracasa? ¿Qué crees que nos falta?

Una puesta en escena más provocativa y más potente. Nos daría puntos.

¿Has podido hablar con Manel Navarro?

No, y lo conozco de una fiesta de cumpleaños de una amiga. Se le ve una persona majísima, tengo que hablar con él.

¿Tendría sentido una versión en inglés en La venda?

No, voy a representar a España y el idioma es el castellano.

¿Cómo te imaginas tu nuevo disco?

Siempre digo que será un pop rock con contratiempos. Quiero algo que se pueda bailar y que salga en todos los festivales. Me encantaría que, al igual que todas las bandas de heavy metal tienen una pedazo de balada, me gustaría sacar mi Miki más íntimo.

¿Dónde viste el año pasado Eurovision? ¿Tus actuaciones favoritas?

Lo vi en la cama y flipé cuando salió Netta con Toy. Dije: '¿Esto qué es?' De años anteriores, me quedo con Héroes, me encantó.

