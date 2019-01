Verdeliss ('GH VIP') da el susto con un vídeo desde el hospital: "Ha sido un problema de salud" Ecoteuve.es 21/01/2019 - 15:43 | 18:30 - 21/01/19 0 Comentarios

La youtuber parece haber sufrido alguna complicación en su avanzado embarazo

Una publicación de Verdeliss en redes sociales ha hecho saltar las alarmas. La ex concursante de la última edición de GH VIP subió a sus stories de Instagram unos vídeos desde el hospital, llorando y explicando lo que parece una complicación de su embarazo.

"Necesitaba pediros perdón y daros una explicación. No ha sido un problema de organización, ha sido un tema de salud. Lo que os pido es que me deis un tiempo hasta ser capaz de contaros lo que está pasando. Muchas gracias por estar ahí", explicaba a sus seguidores la 'youtuber', muy afectada al no poder asistir a un evento que tenía previsto.

El programa de Telecinco Socialité se ha puesto en contacto con Verdeliss, quien ha tranquilizado a sus seguidores contando al equipo que "todo va por el buen camino". Con el fin de no alarmar más a sus seguidores, la navarra subió una imagen a Instagram agradeciendo el apoyo.

PUBLICIDAD