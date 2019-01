Miki evita la polémica con Israel en Eurovisión: "Al festival se va a cantar" Marco Almodóvar 21/01/2019 - 13:20 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES asiste a la rueda de prensa del representante de España en el certamen

Miki Nunyez compareció este lunes ante la prensa convertido ya en el representante de España en Eurovisión 2019. El concursante de OT 2018 será el encargado de defender la candidatura de nuestro país en la final del festival que tendrá lugar el próximo 18 de mayo en Tel Aviv (Israel).

"La canción era una de las favoritas y es que es estupenda, da alegría, energía positiva, es muy bailable y creo que va a ser un hit en todas las fiestas. En Eurovisión va a representar muy bien a España y nuestra forma de ver la vida", ha empezado diciendo Ana María Bordás, jefa de la delegación española en Eurovisión y directora de Proyectos Internacionales de RTVE, en una rueda a la que ha asistido ECOTEUVE.ES.

"Ha tenido el respaldo de la mayoría del público y si sumas entre las dos propuestas que llevaba Miki es un 50% de los votos, por lo que es indudable que la myor parte del público está con él", ha recordado desvelando el interés de varios países por llevarse a Miki de gira o incluso la solicitud de la BBC del vídeo de su actuación para emitirlo durante la final de la preselección británica.

Miki evita el conflicto con Israel: "A Eurovisión se va a cantar"

"He pensado que esto es muy divertido, que voy a hacer lo que me gusta: viajar y la música, que son mis dos pasiones de siempre", ha empezado valorando Miki, aun incrédulo por lo que ha pasado. El joven ha estado acompañado de su madre, que no ha podido aguantar la emoción durante la rueda de prensa.

Miki valoró además cómo fue el momento en el que se enteró de la decisión de la audiencia: "Yo estaba al lado de María, que era la que iba viendo que era la favorita y me pilló por sorpresa. Cuando llegué a casa intenté no pensar para intentar estar más o menos vivo. Lo único que pensaba era en disfrutar y eso es lo que voy a hacer", confesó.

El conflicto de la celebración del festival en Israel ha sido otro de los temas que salieron a relucir durante su encuentro ante la prensa: "Eurovisión es un festival al que se va a cantar y mezclar culturas. Eso solo puede traer cosas buenas", ha opinado el cantante, que también respondió a las críticas por supuesto favoritismo en el proceso de selección.

"No he sido y sigo no siendo el favorito ni de Noemí Galera, ni de Manu Guix, ni Tinet Rubira. Yo lo dije desde el principio, me parecía muy mal que ni Alfonso, Dave o África tuvieran canción para ir a Eurovisión. Esto sirve para que otros años se haga diferente. Ni favorito ni nada", dijo con rotundidad.

TVE no descarta a Gestmusic en la dirección artística

Otra de las cuestiones que aun queda por resolver es quién se encargará de la dirección artística de la candidatura española después de que Tinet Rubira (Gestmusic) anunciara el año pasado su intención de desvincularse de cara a futuras ediciones. "El año pasado Gestmusic dijo que a lo mejor no sería buena idea seguir haciéndolo, pero en estos momentos no podemos decirlo porque no lo hemos decidido. No hay ninguna opción cerrada. Lo decidiremos conjuntamente con la dirección con todas las opciones abiertas", ha asegurado Ana María Bordas dejando abierta la posibilidad de que Gestmusic pueda repetir un año más.

"Nos vamos a preocupar de que la escenografía y la puesta sea estupendísima. Estamos hablando ya de qué vamos a hacer y hay una apuesta clara y decidida para poner todo de nuestra parte. La canción da mucho juego y es importante transmitir la fuerza y alegría de la canción", ha continuado explicando.

Miki ha hablado también de cómo imagina su puesta en escena y ha barajado la posibilidad de que también comience su actuación entre la gente que asista a la gran final: "Cuanto más cerca esté del público más contento estaré. Cuanto más de cerca pueda transmitirle la alegría de la canción mejor para mí", ha afirmado añadiendo que si estuviera en su mano llevaría al festival a sus amigos y músicos de toda la vida.

"Alba Reche no rechazó ir a Eurovisión"

TVE también tuvo que responder ante el sonado descarte de Alba Reche en el proceso de selección de temas. Ana María Bordas ha explicado que su eliminación fue debida única y exclusivamente a motivos musicales: "Cuando elegimos las canciones, la única consideración que se tuvo fue la calidad de las canciones y la adecuación de las mismas a los artistas. No había otra consideración. No vamos a entrar en otro debate porque no lo hubo", ha empezado diciendo.

La responsable de TVE explicó además la existencia de un contrato que les unía a la preselección del festival: "Todos los concursantes firmaron el acuerdo de aceptación de las normas de Eurovisión y que estaban dispuestos a ir. Es algo normal y todos los años se firma. Si alguien quería renunciar a la gala lo hubiera hecho con anterioridad a la firma del contrato. Es un acuerdo normal", ha declarado.

Miki, tercer catalán consecutivo en Eurovisión

Tras Manel Navarro y Alfred García, Miki Nunyez será el tercer catalán consecutivo representando a España en Eurovisión. El joven ha eludido entrar en cualquier polémica y rechaza cualquier utilización ideológica de su participación en el certamen: "Quien lo use políticamente no sabe lo que es Eurovisión", ha dicho con rotundidad.

Ante la pregunta de la posible inclusión de alguna frase en catalán en La Venda, Adriá Salas, compositor de la canción, ha explicado que no es una idea que se esté valorando: "Si artísticamente tuviera un sentido sí, si no para mí, se puede quedar así", ha dicho el integrante de La Pegatina.

TVE ha aprovechado la ocasión para aclarar que las bases del proceso amparaba la presentación de temas en cualquier lengua: "Cuando hacemos la convocatoria para los compositores decimos que pueden hacerlo en cualquiera de las lenguas del estado español, el catalán es una de ellas. En catalán no se ha presentado ninguna canción. Esta canción ha sido seleccionada en castellano y será en castellano", ha defendido Bordas.

