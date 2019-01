Mario Vaquerizo habla sobre su actual estado de salud en 'Sábado Deluxe' Ecoteuve.es 16:21 - 20/01/2019 0 Comentarios

El cantante del grupo musical de las Nancys Rubias no está atravesando por sus mejores momentos

Mario Vaquerizo acudió al plató de Sábado Deluxe para contar por primera vez la enfermedad que le ha mantenido alejado de televisión. El cantante del grupo de las Nancys ha revelado que sufre una degeneración que repercutirá en una artrosis en el futuro.

Momentos duros por los que está atravesando Mario Vaquerizo y que le está pasando factura en su faceta profesional. El cantante del grupo musical de las Nancys Rubias compartió con sus seguidores hace unas semanas que sufría un "pinzamiento en la espalda" el cual le ha obligado a estar "desaparecido y metido en la cama".

Por ello, visitó Sábado Deluxe para informar sobre su actual estado de salud y tranquilizar a sus fans. "Es una especie de degeneración que acaba en artrosis crónica. Yo esas cosas no las he tenido nunca y duele un montón", relató Vaquerizo a los colaboradores del programa.

Los tertulianos de Sábado Deluxe preocupados por el cantante al verlo con el cuello rígido le preguntaron por cómo se encontraba. Vaquerizo les tranquilizó diciendo que estaba bien "estoy bien, he venido aquí hoy porque me gusta estar en familia", manifestó Mario.

Aunque confesó que era "muy mal paciente": "Soy muy mal paciente. El dolor inmediato lo tolero mucho, pero el dolor continuado no lo soporto porque aunque no os lo creáis, no soy mujer. Las mujeres están acostumbradas a tener la regla, a parir y este tipo de cosas. Y los hombres toleramos menos el dolor continuo y las mujeres tienen el umbral del dolor mucho más alto", dijo Vaquerizo.

PUBLICIDAD