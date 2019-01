El desliz inesperado de Emma García con 'El Sevilla' en 'Viva la vida' Ecoteuve.es 13:10 - 20/01/2019 0 Comentarios

La cadena de errores que ha tenido la presentadora de el programa ha hecho que se respirase la tensión en plató

'El Sevilla' ha acudido al programa Viva la vida para promocionar el monólogo La vida es rocanrol que está representando en el Pequeño Teatro de Gran Vía de Madrid. La entrevista que le ha realizado Emma García ha dado de qué hablar debido a varios datos erróneos.

Han pasado un par de semanas desde que Telecinco decidió poner a Emma García al frente de Viva la vida sustituyendo a Toñi Moreno y la presentadora sigue siendo el centro de las miradas.

Esta vez, debido a la visita del líder de Mojinos Escozíos, 'El Sevilla'. "Tú te acuerdas del primer concierto de los Mojitos Escozios?", preguntó Emma García. "Los Mojinos los Mojinos... los mojitos están muy ricos pero...", corrigió el cantante. "Mojinos, Mojinos, es verdad, es que me he ido yo, se me ha ido a mí, ahí me ha traicionado", recondució Emma García su error.

Después de que 'El Sevilla' contará cómo fue, la presentadora se aventuró y le preguntó sobre la experiencia del segundo concierto. "El segundo no sé, ¿qué datos te han dado a ti?", le dijo 'El Sevilla' a Emma García. Ante este hecho Emma se encogió de hombros riéndose para que le siguiera contando.

Por si estos pequeños errores no fueran suficientes se desencadenó otro que no le ha gustado al cantante. Emma García le preguntó sobre los 1.300 concierto que habían hecho, pero el cantante la corrigió "ese dato es antiguo, ya hemos pasado ya los 1.500 conciertos". La cadena de errores que ha tenido la presentadora de el programa ha hecho que se respirase la tensión en plató.

PUBLICIDAD