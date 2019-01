La Delegación de TVE en Eurovisión confirma que los concursantes están obligados por contrato ir al festival Ecoteuve.es 12:26 - 20/01/2019 0 Comentarios

El vencedor de la gala de preselección irá al certamen porque se firmó "un acuerdo de aceptación de normas"

La polémica que rodea a los concursantes de OT sobre Eurovisión todavía sigue dando de qué hablar. La jefa de delegación de TVE en Eurovisión, Ana María Bordas, ha querido lanzar un mensaje para asegurar que los triunfitos están obligados por contrato ir a Eurovisión.

Después de que María Villar dijese que prefería que fuera Famous a Eurovisión y que su canción no tenía nada que ver con ella y tras la actitud de los concursantes respecto al certamen, TVE ha querido aclarar las dudas.

Ana María Bordas, jefa de la Delegación de TVE en Eurovisión, ha mandado un mensaje desde su cuenta de Twitter: "Para vuestra información, todos los artistas finalistas de Eurovisión han firmado, como condición imprescindible para ir a la Gala, un acuerdo con TVE de aceptación de normas y acuerdos para ir a Eurovisión. El que no hubiera querido habría renunciado antes de la Gala", señaló Ana María.

Así pues, quien se proclame vencedor de la gala de preselección que realiza TVE tendría que ir a Eurovisión porque firmó un "acuerdo de aceptación de normas y acuerdos para ir a Eurovisión, tal y como aclara la jefa de Delegación de TVE.

La canción Muérdeme de María Villar ha gustado desde el principio al público, pero la concursante no se muestra entusiasmada con la asignación y su actitud ha dejado varias dudas al respecto.

El Director de Gestmusic, Tinet Rubira, también ha querido zanjar las dudas para explicar que: "nadie rechaza nada. Ni nadie ha dicho que no va ir. Otra cosa es si les hace más ilusión o menos por el motivo que sea. Estamos hablando de personas jóvenes, que equivocadas o no, tienen su propio criterio, sentimientos y carácter. No son soldados que solo cumplen órdenes" manfiestó Tinet.

La jefa de delegación de TVE en Eurovisión, Ana María Bordas, nos ha hecho llegar esta información a través de su cuenta personal de Twitter, que compartimos con todos vosotros #EurovisionSpain19ENE pic.twitter.com/DukGteSv5g — eurovision-spain.com (@eurospaincom) 19 de enero de 2019

Nadie rechaza nada. Ni nadie ha dicho que no va ir. Otra cosa es si les hace más ilusión o menos por el motivo que sea. Estamos hablando de personas jóvenes, que equivocadas o no, tienen su propio criterio, sentimientos y carácter. No son soldados que solo cumplen órdenes. — Tinet Rubira (@tinetr) 19 de enero de 2019

